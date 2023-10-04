Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

4 Tips Main Instagram Tanpa Boros Kuota, Sudah Coba?

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |20:22 WIB
4 Tips Main Instagram Tanpa Boros Kuota, Sudah Coba?
Cara hemat kuota saat bermain Instagram (Foto: Reuters)
JAKARTA - Instagram menjadi salah satu media sosial yang cukup digemari. Oleh sebab itu tidak heran jika penggunaan kuota internet untuk aplikasi tersebut cukup besar.

Lantaran menghadirkan konten visual, Intagram memakan banyak penggunaan kuota. Belum lagi adanya banyak fitur seperti Stories, Reels, hingga Live.

Namun pengguna sejatinya bisa menerapkan sejumlah tips berikut ini untuk menghemat penggunaan kuota internet di HP saat membuka Instagram.

1. Aktifkan Penghemat Data Bawaan di Instagram (Android, iOS)

Instagram telah memperkenalkan mode penghemat data bawaan yang dapat membantu Anda mengontrol penggunaan data Anda. Mode ini menghentikan pemuatan video secara otomatis, yang dapat menghabiskan banyak data. Aktifkan mode ini dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

• Buka Instagram;
• Ketuk ikon profil Anda;
• Ketuk ikon tiga garis di sudut kanan atas;
• Gulir ke bawah dan pilih “Pengaturan”;
• Ketuk “Akun”;
• Pilih “Penghemat Data Seluler”;
• Aktifkan “Penghemat Data Seluler”.

2. Aktifkan Mode Penghemat Data pada Perangkat Anda

Baik Android maupun iOS memiliki opsi mode penghemat data bawaan yang dapat membantu mengurangi penggunaan data di latar belakang. Cara mengaktifkannya:

- Pada Android, biasanya ada opsi ini di Setelan > Jaringan Seluler > Penggunaan Data.

- Di iOS, kunjungi Pengaturan > Data Seluler > Opsi Data Seluler, lalu aktifkan Mode Data Rendah.

Halaman:
1 2
      
