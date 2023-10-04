Cara Membuat AI Yearbook Challenge yang Sedang Viral di Instagram

JAKARTA – Cara membuat yearbook challenge akhir-akhir ini banyak dicari oleh pengguna aktif sosial media . Tiada hari tanpa tren dunia media sosial yang viral hingga seluruh dunia. Kali ini giliran tren AI yearbook challenge yang bisa didapatkan hanya dengan menggunakan aplikasi editor foto.

Aplikasi yang digunakan ini dapat memberikan gambaran bagaimana Anda berpenampilan layaknya anak populer, dalam foto buku tahunan sekolah di era 90-an. Tren ini ramai digunakan pengguna sosial media seperti Instagram, yang berlomba-lomba mengunggah foto buku tahunan mereka yang terkesan nostalgia, dengan berbagai gaya.

Lantas, bagaimana cara membuat yearbook challenge yang lagi viral itu? Ikuti langkah mudah berikut ini.

Cara membuat yearbook challenge

1. Unduh aplikasi EPIK yang tersedia di iOS dan Android;