Sudah Tak Laku Lagi, NFT Benar-Benar Tamat?

JAKARTA – Sudah tidak laku lagi, NFT (non fungible token) akan benar-benar tamat? NFT berada dalam kondisi yang mengenaskan. Dengan pasar yang mengalami penurunan tajam, dapat diasumsikan bahwa NFT telah benar-benar mengalami kegagalan.

Token non-fungible adalah sarana berbasis blockchain guna menyatakan "kepemilikan" unik atas aset digital. "Non-fungible" berarti unik, berlawanan dengan suatu barang yang "fungible" seperti uang kertas lima dolar, yang sama dengan uang kertas lima dolar lainnya.

Dua set NFT yang paling banyak diperdagangkan adalah koleksi Bored Apes yang dibuat pada April 2021 dan koleksi CryptoPunks yang diluncurkan pada Juni 2017.

Kedua set tersebut terdiri dari 10.000 figur yang tampak serupa tetapi unik, dibedakan dengan gaya rambut, topi, warna kulit, dan lainnya yang berbeda. Karakter Bored Ape tampaknya merupakan turunan dari gambar Jamie Hewlett, seniman yang menggambar Tank Girl dan band virtual Damon Albarn, Gorillaz. CryptoPunks bahkan kurang menarik.

Namun, hanya karena sebuah barang itu unik, bukan berarti barang tersebut berharga. Aset digital mudah ditiru, jadi NFT pada dasarnya adalah tanda terima yang menunjukkan bahwa seseorang telah membayar sesuatu yang bisa didapatkan orang lain secara gratis. Ini adalah dasar nilai yang cukup dipertanyakan.

Seperti halnya Bitcoin dan token spekulatif serupa, pendorong utama untuk membeli NFT adalah ketamakan. Melihat kenaikan harga awal, orang-orang berharap mereka juga bisa mendapat untung besar. NFT pada dasarnya adalah bentuk perjudian yang sangat canggih. Seperti Bitcoin, NFT tidak memiliki nilai mendasar.

Dilansir dari situs The Conversation, Rabu (4/10/2023) laporan terbaru yang mencakup sekitar 73.000 NFT memperkirakan 70.000 NFT sekarang bernilai nol. Hal ini menyebabkan 23 juta orang memegang "aset" yang tidak berharga.