Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kasihan, Customer TikTok Shop Gagal Transaksi 10 Menit Jelang Diblokir Pemerintah

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |17:14 WIB
Kasihan, Customer TikTok Shop Gagal Transaksi 10 Menit Jelang Diblokir Pemerintah
TikTok Shop ditutup pemerintah Indonesia (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia resmi memblokir TikTok Shop per hari ini Rabu, (4/10/2023) pukul 17.00 WIB. Ironisnya pelanggan di aplikasi tersebut malah tidak bisa transaksi atau 'checkout' (CO) 10 menit jelang pemblokiran.

MNC Portal mewawancarai salah seorang customer TikTok Shop dan mengaku sudah tidak bisa CO bahkan 10 menit menjelang diblokir. Padahal, biasanya CO berlangsung normal.

"Sudah gak bisa CO sebelum jam 5 sore. Benar-benar gak bisa dibayar barang yang mau saya beli," curhat Novie pada MNC Portal, Rabu sore.

Untuk memastikan apakah benar memang tidak bisa di-CO, Novie pun mencoba toko lain dan membeli barang jualannya. Namun yang terjadi tetap sama, dia tidak bisa CO barang jenis apapun di TikTok Shop.

"Saya sudah jajal toko beda-beda, barang yang dibeli juga jenis beda, tapi tetap gak bisa di-CO," lanjut Novie.

Di sisi lain, Novie heran kenapa TikTok Shop masih menampilkan pedagang yang live. Padahal, pelanggan sudah tidak bisa CO atau membeli barang.

"Saya tuh heran, pelanggan sudah gak bisa CO tapi kenapa pedagangnya masih pada live, gimana bayarnya itu nanti," katanya bingung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/54/2938049/kominfo-dukung-kembalinya-tiktok-shop-tapi-Pu00IoyJPS.jpg
Kominfo Dukung Kembalinya TikTok Shop, tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/54/2936495/besok-tiktok-shop-akan-kembali-beroperasi-di-indonesia-Wl9I1Fhgnf.jpg
Besok TikTok Shop akan Kembali Beroperasi di Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/54/2920302/bahas-kemitraan-dengan-5-e-commerce-di-indonesia-tiktok-shop-akan-comeback-jRzZs7r4G6.jpeg
Bahas Kemitraan dengan 5 E-Commerce di Indonesia, TikTok Shop akan Comeback?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/54/2907750/akan-temui-presiden-jokowi-tiktok-shop-bakal-comeback-bulan-depan-etid9sAdUu.jpeg
Akan Temui Presiden Jokowi, TikTok Shop Bakal Comeback Bulan Depan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/54/2900197/kemendag-jawab-rumor-kehadiran-aplikasi-tiktok-shop-di-indonesia-7h5w9iFtlv.jpeg
Kemendag Jawab Rumor Kehadiran Aplikasi TikTok Shop di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/57/2898123/pedagang-pasar-tanah-abang-minta-shopee-dan-lazada-ditutup-pakar-ada-perubahan-yang-tidak-disadari-lgHxzlcEuH.jpg
Ramai Belanja Online, Pakar Nilai Pedagang Pasar Belum Menerima Perubahan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement