HOME OTOTEKNO TECHNO

Indonesia Digital MeetUp (IDM23) Ajak Pengusaha Kembangkan Bisnis ke Skala Besar

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |17:01 WIB
Indonesia Digital MeetUp (IDM23) Ajak Pengusaha Kembangkan Bisnis ke Skala Besar
IDM 23 kembali digelar bulan ini (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Smesco Indonesia Kembali menggelar Indonesia Digital MeetUp (IDM23) di tahun 2023. Event yang akan dilaksanakan selama dua hari pada 5-6 Oktober ini akan memberikan solusi bagi para calon wirausaha atau para pengusaha yang akan mengembangkan bisnisnya ke skala yang lebih besar. Acara tersebut akan berlangsung pada pukul 09.00-20.00 WIB di Gedung Smesco Jakarta. 

Untuk tahun ini IDM23 mengusung tema “Festival Wirausaha Mudah”. Menariknya tema tersebut memiliki tagline ‘datang bawa ide, pulang punya bisnis’.

Direktur Utama SMESCO Indonesia, Leonard Theosabrata pada konferensi pers acara mengatakan acara ini menggabungkan satu ekosistem yang didalamnya termasuk seluruh enabler dari hulu ke hilir.

Acara ini akan membuka akses bagi para wirausaha dan calon wirausaha untuk bertemu langsung dengan saluran penyedia bahan baku manufacturing, logistik, pemasaran sampai ke penjualan. IDM 23 Disebut sebagai platform enablers yang menyatukan berbagai aspek tersebut.

Diperkirakan akan ada 3000 sampai 4000 UKM yang akan hadir berpartisipasi dalam acara yang dibagi menjadi dua rangkaian, yaitu: Exhibition Day, yang akan menjadi wadah pameran ekosistem kemudahan berwirausaha dengan 80 booth perusahaan yang berisikan enam jenis kemudahan yang bisa didapatkan; dan Conference Day yang akan berisikan talkshow, firechat, monotalk dari praktisi/ UKM yang telah berhasil dengan strategi digital.

