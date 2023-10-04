Menyorot Kejatuhan NFT dalam Berbagai Proyek Bisnis Sepak Bola, Liverpool Paling Zonk

JAKARTA - NFT (Non-Fungible Tokens) sedang alami kejatuhan nilai. Kabar kejatuhan aset digital yang digunakan sebagai bukti kepemilikan barang dengan mata uang kripto tersebut mendapat sorotan, khususnya di dunia sepak bola.

Mundur ke belakang, NFT yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk mengautentikasi aset digital sebagai aset digital yang unik dan tidak dapat dipertukarkan telah menarik banyak minat, termasuk klub-klub elit sepak bola.

Dalam kurun waktu satu sampai dua tahun yang lalu, aset digital tersebut berkembang pesat di dunia sepakbola. Terbukti dari banyaknya klub sepak bola elit yang membuat proyek-proyek NFT untuk keperluan bisnis yang mendulang keuntungan. Pejabat komersial klub dan konsultan olahraga pada saat itu bahkan dengan antusias menganjurkan potensi NFT untuk utilitas yang melibatkan penggemar.

Dilansir dari situs BNN, Rabu (4/10/2023) perkembangan NFT di dunia sepak bola tersebut justru mengalami kejatuhan akhir-akhir ini. Layaknya puing-puing, NFT menunjukkan penurunan besar, baik dari segi nilai maupun minat.

Laporan dari sebuah situs web cryptocurrency dan perjudian online, dappGambl menyatakan bahwa sekitar 95% dari semua NFT yang dianalisis dalam sampelnya, termasuk proyek terkenal yang dipromosikan oleh atlet dan selebriti, kini hampir menjadi tidak berharga.

Sejalan dengan laporan tersebut, beberapa proyek NFT yang diadakan klub-klub elit Eropa juga dilaporkan hanya sedikit terjual bersamaan dengan nilai tokennya yang menurun drastis.