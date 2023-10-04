Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Menyorot Kejatuhan NFT dalam Berbagai Proyek Bisnis Sepak Bola, Liverpool Paling Zonk

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |17:07 WIB
Menyorot Kejatuhan NFT dalam Berbagai Proyek Bisnis Sepak Bola, Liverpool Paling <i>Zonk</i>
NFT Liverpool (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - NFT (Non-Fungible Tokens) sedang alami kejatuhan nilai. Kabar kejatuhan aset digital yang digunakan sebagai bukti kepemilikan barang dengan mata uang kripto tersebut mendapat sorotan, khususnya di dunia sepak bola.

Mundur ke belakang, NFT yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk mengautentikasi aset digital sebagai aset digital yang unik dan tidak dapat dipertukarkan telah menarik banyak minat, termasuk klub-klub elit sepak bola.

Dalam kurun waktu satu sampai dua tahun yang lalu, aset digital tersebut berkembang pesat di dunia sepakbola. Terbukti dari banyaknya klub sepak bola elit yang membuat proyek-proyek NFT untuk keperluan bisnis yang mendulang keuntungan. Pejabat komersial klub dan konsultan olahraga pada saat itu bahkan dengan antusias menganjurkan potensi NFT untuk utilitas yang melibatkan penggemar.

Dilansir dari situs BNN, Rabu (4/10/2023) perkembangan NFT di dunia sepak bola tersebut justru mengalami kejatuhan akhir-akhir ini. Layaknya puing-puing, NFT menunjukkan penurunan besar, baik dari segi nilai maupun minat.

Laporan dari sebuah situs web cryptocurrency dan perjudian online, dappGambl menyatakan bahwa sekitar 95% dari semua NFT yang dianalisis dalam sampelnya, termasuk proyek terkenal yang dipromosikan oleh atlet dan selebriti, kini hampir menjadi tidak berharga.

Sejalan dengan laporan tersebut, beberapa proyek NFT yang diadakan klub-klub elit Eropa juga dilaporkan hanya sedikit terjual bersamaan dengan nilai tokennya yang menurun drastis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/54/2894982/sudah-tak-laku-lagi-nft-benar-benar-tamat-b7BdSG1cCb.jpg
Sudah Tak Laku Lagi, NFT Benar-Benar Tamat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/54/2894350/nasib-nft-dulu-setinggi-langgit-kini-tak-ada-harganya-87p2s0GstP.jpeg
Nasib NFT: Dulu Setinggi Langgit, Kini Tak Ada Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/14/54/2780940/meta-stop-dukungan-nft-di-facebook-dan-instagram-q23VGIliPH.jpg
Meta Stop Dukungan NFT di Facebook dan Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/27/54/2568561/gala-dana-ukraina-luncurkan-nft-museum-of-war-3ZyJ1FMEQC.jpg
Galang Dana, Ukraina Luncurkan NFT Museum of War
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/18/54/2533740/ini-bahaya-swafoto-ktp-el-dijual-jadi-nft-gBwh2kBDSj.jpeg
Ini Bahaya Swafoto KTP-el Dijual Jadi NFT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/14/57/2532003/ini-yang-menginspirasi-ghozali-ghozalu-jual-nft-selfie-hingga-laku-rp12-miliar-jKoyK2OAsY.jpg
Ini yang Menginspirasi Ghozali Ghozalu Jual NFT Selfie hingga Laku Rp12 Miliar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement