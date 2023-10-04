Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Coba Opsi Format Teks Terbaru, Ada Apa Saja?

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |12:30 WIB
WhatsApp Coba Opsi Format Teks Terbaru, Ada Apa Saja?
WhatsApp (Foto: Android Police)
JAKARTA - WhatsApp Beta belum lama ini telah memulai uji coba fitur terbarunya yang sekaligus menjadi opsi pemformatan teks tingkat lanjut. Pembaruan fitur melalui program Beta di Google Play sebagai versi 2.23.21.3 ini menandakan kembalinya fokus WhatsApp untuk memodernisasi alat teksnya sejak terakhir kali menambahkan kemampuan untuk mencetak huruf tebal atau miring pada tahun 2017.

Dilansir dari situs WABetaInfo, Rabu (4/10/2023) anak perusahaan Meta itu telah menambahkan tiga fitur baru sebagai opsi pemformatan teks di aplikasinya. Disebutkan bahwa tiga fitur yang dimaksud adalah blok kode, kutipan, dan daftar poin. Berikut penjelasan selengkapnya.

Blok Kode

Bagian dari opsi pemformatan teks yang pertama adalah blok kode. Fitur ini dikatakan mampu membuka jalan untuk berbagi baris kode atau teks apapun dengan lebih lancar, tanpa pemformatan khusus.

Melalui fitur ini, WhatsApp berupaya menghilangkan masalah umum cuplikan kode yang ditampilkan dengan cara yang membingungkan. Dengan demikian, kehadiran fitur ini akan sangat berguna bagi komunitas insinyur perangkat lunak, pemrogram dan sejenisnya yang sering membagikan cuplikan kode dengan para koleganya.

Kutipan

Kutipan, menjadi opsi pemformatan teks selanjutnya yang sedang dikembangkan oleh WhatsApp melalui program Beta. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membalas segmen pesan tertentu atau lebih tepatnya membantu pengguna merujuk kembali ke pesan atau tanggapan tertentu dalam obrolan dengan menyorot bagian teks yang diinginkan. Kehadiran fitur ini diharapkan dapat membantu pengguna agar tidak kehilangan konteks atau informasi yang relevan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
