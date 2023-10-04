Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kapasitas Gmail Penuh? Ini Cara Mengatasinya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |12:15 WIB
Kapasitas Gmail Penuh? Ini Cara Mengatasinya
Gmail (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Gmail menjadi salah satu layanan email yang sering digunakan banyak orang. Tapi lantaran gratis, kapasitas yang diberikan oleh Google pun cukup terbatas.

Seiring dengan kebutuhan, kapasitas Gmail yang biasanya juga tersinkronisasi dengan Google Drive pun terus membengkak. Alhasil pengguna harus memilih untuk membayar lebih untuk kapasitas tambahan, atau mengapus file-file mereka.

Untuk yang mau membayar lebih, saat ini Google menawarkan penyimpanan 100GB dengan harga Rp 26.900 per bulan. Apabila itu masih kurang, Google juga menawarkan paket Premium 2TB seharga Rp 135 ribu per bulan.

Nah, jika Anda termasuk orang yang tidak ingin membayar lebih. Berikut cara mengatasi Gmail yang kepenuhan dan cukup mudah untuk dilakukan sendiri.

1. Bersihkan Google Drive dan Google Photo

Secara default Google memberikan penyimpanan 15GB untuk pengguna Gmail gratis. Dan perlu diketahui, penyimpanan ini dibagi juga dengan berbagai layanan Google lain, seperti Google Drive dan Google Photo.

Jadi, jika penyimpanan Gmail Penuh, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengosongkan sejumlah ruamg pada Google Drive dan Google Photo. Hapuslah berbagai file yang sudah tidak terpakai.

2. Hapus email berukuran besar

Beberapa email memiliki ukuran yang besar. Beberapa diantaranya bahkan berukuran 25MB karena melampirkan beberapa foto atau video. Nah, agar Gmail memiliki ruang, cari dan hapuslah email besar tersebut.

Untuk lebih mudahnya tulis "larger:20m" pada kolom pencarian. Nantinya akan muncul email yang berukuran lebih besar dari 20MB. Hapus semua email tersebut atau beberapa di antaranya untuk mengosongkan ruang.

