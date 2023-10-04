Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Perbedaan Google vs Yandex, Sesuai Kebutuhan?

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |11:40 WIB
Yandex vs Google (Foto: Istimewa)
JAKARTA – Perbedaan Google dan Yandex masih sering dipertanyakan. Pasalnya, kedua hal tersebut sama-sama berfungsi sebagai mesin pencari. Google dan Yandex sebenarnya memiliki beberapa keunggulannya tersendiri yang menjadi perbedaan antara kedua mesin pencari tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber, perbedaan yang ditawarkan Google dan Yandex ini dapat menjadi pertimbangan dalam menggunakan mesin penelusuran yang sesuai dengan kebutuhan. Lantas, apa saja perbedaan Google dan Yandex? Simak selengkapnya di bawah ini.

Lima Perbedaan Google dan Yandex

1. Kemampuan bahasa

Sebagai salah satu mesin pencari terpopuler yang digunakan banyak orang di seluruh dunia, Google menyediakan lebih dari 100 bahasa. Hal ini mendukung Google untuk dapat digunakan di wilayah mana pun.

Berbeda dengan Yandex, mesin pencari yang satu ini hanya menawarkan lima bahasa saja saat ini. Di antaranya adalah bahasa Rusia, Inggris, Turki, Ukraina, dan Indonesia. Yandex menjadi mesin pencari unggulan masyarakat Rusia, meski penggunaannya masih terbatas.

2. Budaya dan geografis

Sebagai mesin pencari yang berbasis di Rusia, Yandex tentunya sangat memahami konteks budaya dan geografis negara tersebut. Oleh karena itu, Yandex dapat menjadi pilihan terbaik dalam mencari informasi terkait negara Rusia.

Jika mencari sesuatu dalam bahasa Inggris, sistem secara otomatis menampilkan beberapa hasil dalam bahasa Rusia. Ini berbeda dengan Google yang basisnya lebih memahami budaya dan geografi negara Barat dan global.

3. Penggunaan kata kunci

Algoritma canggih Google telah berevolusi untuk memahami konteks dan semantik dalam kueri penelusuran. Artinya, meskipun tidak mengetikkan kata kunci yang tepat, Google sering kali memberikan hasil yang relevan.

Berbeda dengan Yandex yang menekankan pada pencocokan kata kunci yang tepat. Maka dari itu, pembuatan konten di Yandex memerlukan pemilihan kata kunci yang tepat.

Halaman:
1 2
      
