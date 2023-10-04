Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Simak 5 Cara Memperbaiki Yandex Tidak Bisa Dibuka

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |05:54 WIB
Simak 5 Cara Memperbaiki Yandex Tidak Bisa Dibuka
Ilustrasi untuk cara memperbaiki Yandex yang tidak bisa dibuka (Foto: Freepik)
JAKARTA - Begini cara memperbaiki Yandex tidak bisa dibuka karena error nyatanya sangat mudah dan sederhana untuk dilakukan.

Supaya proses perbaikan dapat berjalan dengan sistematis maka pengguna perlu memahami langkah dan caranya dengan benar dan tepat.

Yandex sejatinya merupakan sebuah platform mesin pencari buatan Russia yang memiliki kemiripan dengan Google. Meski tidak sepopuler rivalnya namun Yandex selalu mendapatkan posisi terbaik di benak para pengikutnya.

Lantas bagaimana jika mesin pencari Yandex tidak bisa memuat pencarian yang sedang kamu telusuri pada lamannya? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (4/10/2023) terkait cara memperbaiki Yandex tidak bisa dibuka.

5 Cara Memperbaiki Yandex Tidak Bisa Dibuka

1. Hapus Cache Smartphone

Cara pertama yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki Yandex yang tidak bisa dibuka yaitu dengan menghapus cache pada Smartphone.

Sebab cache akan menghambat laju performa kinerja smartphone dalam memuat suatu aplikasi bahkan membuat error sehingga tidak bisa dibuka. Begini cara menghapus cache:

  • Masuk menu ‘Pengaturan’ dan cari aplikasi ‘Yandex’
  • Lalu temukan menu ‘Hapus Data Cache’ pada bagian laman cache
  • Jika cache sudah terhapus seluruhnya maka kembali ke laman Yandex dan coba akses pencarian
  • Jika dapat memuat dengan cepat maka dipastikan performa smartphone sudah kembali normal karena cache sudah dihapuskan.

2. Gunakan Internet Yang Stabil

Cara kedua memperbaiki Yandex yang tidak bisa dibuka yaitu dengan menggunakan jaringan internet yang stabil. Dengan begitu informasi yang kamu cari akan dimuat oleh Yandex dengan cepat tanpa terganggu sinyal jelek sampai error tidak bisa dibuka.

