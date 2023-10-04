IMOS+ 2023 Buka Presale Tiket, Harga Mulai Rp12.500

JAKARTA – Pameran nasional Indonesia Motorcycle Show (IMOS+) 2023, bakal digelar di Hall 10 ICE BSD, Tangerang, pada 25-29 Oktober mendatang. Untuk memanjakan pengunjung, program presale tiket akan dimulai pada 5-7 Oktober.

Sekadar informasi, IMOS+ 2023 akan diramaikan lebih dari 50 peserta, termasuk empat anggota AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia), seperti Yamaha, Honda, Kawasaki, dan Yamaha.

Selain itu, beberapa merek sepeda motor lain, seperti ALVA, Charged EV, Dhelvic, Gova EV, Ion Mobility, Kool EV, Polytron, Royal Enfield, Savart EV, Scomadi, Selis, dan U-Winfly juga diikuti berbagai industri pendukung seperti ban, spareparts, pelumas mesin, aksesoris seperti helm dan apparel, dan berbagai peralatan berkendara pendukung lainnya.