HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IMOS+ 2023 Buka Presale Tiket, Harga Mulai Rp12.500

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |18:32 WIB
IMOS+ 2023 Buka Presale Tiket, Harga Mulai Rp12.500
IMOS+ 2023. (Foto: Muhamad Fadli Ramadan/MPI)
A
A
A

 

JAKARTA – Pameran nasional Indonesia Motorcycle Show (IMOS+) 2023, bakal digelar di Hall 10 ICE BSD, Tangerang, pada 25-29 Oktober mendatang. Untuk memanjakan pengunjung, program presale tiket akan dimulai pada 5-7 Oktober.

Sekadar informasi, IMOS+ 2023 akan diramaikan lebih dari 50 peserta, termasuk empat anggota AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia), seperti Yamaha, Honda, Kawasaki, dan Yamaha.

 BACA JUGA:

Selain itu, beberapa merek sepeda motor lain, seperti ALVA, Charged EV, Dhelvic, Gova EV, Ion Mobility, Kool EV, Polytron, Royal Enfield, Savart EV, Scomadi, Selis, dan U-Winfly juga diikuti berbagai industri pendukung seperti ban, spareparts, pelumas mesin, aksesoris seperti helm dan apparel, dan berbagai peralatan berkendara pendukung lainnya.

