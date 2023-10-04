Yamaha Jupiter Z1 Dapat Penyegaran, Warna Lebih Berani

JAKARTA – Pasar motor bebek di Indonesia semakin menyusut, karena kalah oleh skuter matik yang penjualannya terus meroket.

Tapi, segmen ini memiliki konsumennya tersendiri karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan mobilitas tertentu.

Ketangguhan dan keandalan motor bebek telah teruji di segala medan, sehingga dapat mendukung aktivitas harian penggunanya. Untuk itu, Yamaha berusaha memanjakan konsumen motor bebek dengan memberi penyegaran pada Jupiter Z1.

Untuk memanjakan konsumen, Yamaha secara konsisten terus menyematkan warna dan grafis baru atraktif yang mengangkat ciri khas Jupiter Z1. Kini, penggunaan warna pada motor bebek bergaya sporty ini semakin berani.

Seperti yang teranyar dihadirkan warna Metallic Black, Metallic Red, dan Metallic Cyan, yang dikombinasikan dengan grafis berkarakter Jupiter Z1 yang sporty, agresif dan modern.

Perpaduan grafis cyan dan merah tampak menonjol pada warna Metallic Black. Sedangkan Metallic Red mendapatkan sentuhan gold, dan Metallic Cyan dibubuhi grafis putih bercampur merah.

Yamaha juga ingin mempertegas tampilan sporty dan modern tampilan Jupiter Z1 warna baru ini dengan grafis bergaris tajam pada bodi motor. Tulisan Jupiter Z1 memperkuat penampilan motor ini karena tampak makin agresif dengan kesan modern yang kental.

Antonius Widiantoro, Asst. General Manager Marketing - Public Relation PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), mengatakan Jupiter Z1 merupakan andalan di segmen motor bebek yang performa dan ketangguhannya sudah teruji.

“Jupiter Z1 salah satu yang disukai sampai sekarang karena berbagai keunggulan yang mampu menunjang mobilitas pengendara. Kami pun menyematkan warna dan grafis baru pada motor itu yang membuat tampilan Jupiter Z1 makin sporty dan modern,” kata Anton dalam keterangan resmi.