Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tragis! Kecelakaan Ferrari dan Lamborghini Bikin Campervan Terguling, 2 Orang Meninggal Dunia

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |17:45 WIB
Tragis! Kecelakaan Ferrari dan Lamborghini Bikin Campervan Terguling, 2 Orang Meninggal Dunia
Momen kecelakaan Ferrari, Lamborghini dan Campervan. (doc. Youtube: City&City TV)
A
A
A

JAKARTA - Baru-baru ini, jagat maya kembali dihebohkan dengan video kecelakaan tragis antara mobil Ferrari, Lamborghini, dan Campervan.

Video yang diunggah oleh akun YouTube City&City TV ini menunjukkan tiga kendaraan yang sedang konvoi di pulau Sardinia, Italia menabrak sebuah campervan yang sedang berjalan di depannya.

 BACA JUGA:

Melansir motor1, Rabu (4/10/2023), kecelakaan ini terjadi di dekat San Giovanni Surgiu tepatnya di jalan raya 195. Untuk kronologinya, kecelakaan ini disebabkan oleh tiga supercar yang mencoba untuk menyalip campervan yang ada di depannya melalui jalur dengan arah yang berlawanan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730/viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173922/viral_pengendara_nmax_hentikan_bus_di_tikungan_tajam-twdo_large.jpg
Viral Pengendara NMax Hentikan Bus di Tikungan Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162669/layangan-LKlX_large.jpg
Viral Pemotor Hampir Celaka Terjerat Benang Layangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/53/3161063/moge_terobos_jalur_transjakarta-G7oq_large.jpg
Viral Rombongan Moge Terobos Jalur TransJakarta, Polisi Pastikan Kena Tilang Elektronik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/52/3155123/mobil_gantung_kantong_keresek_di_wiper_belakang-gN2m_large.jpg
Viral Mobil di Aceh Kompak Gantung Kantong Plastik di Belakang, Warganet Penasaran
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement