Tragis! Kecelakaan Ferrari dan Lamborghini Bikin Campervan Terguling, 2 Orang Meninggal Dunia

JAKARTA - Baru-baru ini, jagat maya kembali dihebohkan dengan video kecelakaan tragis antara mobil Ferrari, Lamborghini, dan Campervan.

Video yang diunggah oleh akun YouTube City&City TV ini menunjukkan tiga kendaraan yang sedang konvoi di pulau Sardinia, Italia menabrak sebuah campervan yang sedang berjalan di depannya.

Melansir motor1, Rabu (4/10/2023), kecelakaan ini terjadi di dekat San Giovanni Surgiu tepatnya di jalan raya 195. Untuk kronologinya, kecelakaan ini disebabkan oleh tiga supercar yang mencoba untuk menyalip campervan yang ada di depannya melalui jalur dengan arah yang berlawanan.