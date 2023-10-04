Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral! Mobil Hampir Tabrak Orang yang Berdiri di Tengah Tol Cipali, Penampakan?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |11:29 WIB
Viral! Mobil Hampir Tabrak Orang yang Berdiri di Tengah Tol Cipali, Penampakan?
Video viral mobil hampir tambrak orang yang berdiri di tengah tol Cipali. (Doc. Twitter Amaaisan)
A
A
A

 

JAKARTA – Sebuah video rekaman dashcam viral di media sosial yang memperlihatkan mobil Isuzu Panther hampir menabrak orang berdiri di tengah jalan Tol Cipali.

Sosok tersebut terlihat berdiri, bahkan tak bereaksi ketika hampir tertabrak mobil yang melaju cukup kencang.

 BACA JUGA:

Pada video yang diunggah akun @Amaaisan di X, terlihat lalu lintas Tol Cipali yang cukup ramai. Mobil perekam berada tepat di belakang Isuzu Phanter, dengan berada di jalu kanan, dan hendak menyalip sebuah bus di depannya.

Ketika akan mengambil lajur kiri untuk mendahului bus, tiba-tiba mobil tersebut langsung membanting setir ke kanan.

Ternyata, ada sosok yang sedang berdiri di tengah jalan, yang terlihat seperti seorang pria tua berbaju hitam dan bercelana pendek.

Sontak, pengemudi mobil yang memasang dashcam juga ikut menghindar untuk mencegah menghantam sosok tersebut. Beruntung, tidak ada kecelakaan karena kedua mobil berhasil dikendalikan dengan baik.

Banyak yang mengira bahwa sosok tersebut adalah makhluk halus yang ingin mengganggu pengguna jalan Tol Cipali. Terlebih, ruas tol yang membelah Pulau Jawa itu memiliki beragam kisah mistis.

 BACA JUGA:

Video berdurasi 30 detik itu ramai dibanjiri oleh komentar warganet, yang sebagian memiliki kisah serupa. Bahkan, beberapa di antaranya pernah menabrak sosok itu dan tidak terjadi apa-apa.

“Pernah nabrak ini waktu ngelaju Semarang-Jakarta tiap Minggu, untung gak banting stir kanan kiri, pas nabrak ya gak kerasa apa-apa,” tulis @bdm***.

Pernahnya denger cerita dari orang orangtua. Katanya kalau emang lewat di suatu tol yg udah terkenal mistisnya dan ada sosok yg menyerupai manusia tiba-tiba ditengah jalan lebih baik tabrak aja. Karena kalau kita panik dan banting stir justru resiko kecelakaan semakin tinggi,” tulis @pap***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730/viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173922/viral_pengendara_nmax_hentikan_bus_di_tikungan_tajam-twdo_large.jpg
Viral Pengendara NMax Hentikan Bus di Tikungan Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162669/layangan-LKlX_large.jpg
Viral Pemotor Hampir Celaka Terjerat Benang Layangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/53/3161063/moge_terobos_jalur_transjakarta-G7oq_large.jpg
Viral Rombongan Moge Terobos Jalur TransJakarta, Polisi Pastikan Kena Tilang Elektronik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/52/3155123/mobil_gantung_kantong_keresek_di_wiper_belakang-gN2m_large.jpg
Viral Mobil di Aceh Kompak Gantung Kantong Plastik di Belakang, Warganet Penasaran
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement