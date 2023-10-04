Viral! Mobil Hampir Tabrak Orang yang Berdiri di Tengah Tol Cipali, Penampakan?

Video viral mobil hampir tambrak orang yang berdiri di tengah tol Cipali. (Doc. Twitter Amaaisan)

JAKARTA – Sebuah video rekaman dashcam viral di media sosial yang memperlihatkan mobil Isuzu Panther hampir menabrak orang berdiri di tengah jalan Tol Cipali.

Sosok tersebut terlihat berdiri, bahkan tak bereaksi ketika hampir tertabrak mobil yang melaju cukup kencang.

Pada video yang diunggah akun @Amaaisan di X, terlihat lalu lintas Tol Cipali yang cukup ramai. Mobil perekam berada tepat di belakang Isuzu Phanter, dengan berada di jalu kanan, dan hendak menyalip sebuah bus di depannya.

Ketika akan mengambil lajur kiri untuk mendahului bus, tiba-tiba mobil tersebut langsung membanting setir ke kanan.

Ternyata, ada sosok yang sedang berdiri di tengah jalan, yang terlihat seperti seorang pria tua berbaju hitam dan bercelana pendek.

Sontak, pengemudi mobil yang memasang dashcam juga ikut menghindar untuk mencegah menghantam sosok tersebut. Beruntung, tidak ada kecelakaan karena kedua mobil berhasil dikendalikan dengan baik.

Banyak yang mengira bahwa sosok tersebut adalah makhluk halus yang ingin mengganggu pengguna jalan Tol Cipali. Terlebih, ruas tol yang membelah Pulau Jawa itu memiliki beragam kisah mistis.

Video berdurasi 30 detik itu ramai dibanjiri oleh komentar warganet, yang sebagian memiliki kisah serupa. Bahkan, beberapa di antaranya pernah menabrak sosok itu dan tidak terjadi apa-apa.

“Pernah nabrak ini waktu ngelaju Semarang-Jakarta tiap Minggu, untung gak banting stir kanan kiri, pas nabrak ya gak kerasa apa-apa,” tulis @bdm***.

“Pernahnya denger cerita dari orang orangtua. Katanya kalau emang lewat di suatu tol yg udah terkenal mistisnya dan ada sosok yg menyerupai manusia tiba-tiba ditengah jalan lebih baik tabrak aja. Karena kalau kita panik dan banting stir justru resiko kecelakaan semakin tinggi,” tulis @pap***.