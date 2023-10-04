Dipilih 10 Mobil Bekas Harga Rp40 Jutaan

Ilustrasi untuk pilihan mobil bekas harga Rp40 jutaan (Foto: Freepik)

JAKARTA-Mari mengkaji 10 mobil bekas harga Rp40 jutaan yang masih diincar banyak masyarakat Indonesia. Karena ternyata mobil bekas memang sampai saat ini masih menjadi daya tarik bagi buruan masyarakat di Tanah Air.

Sebab mobil bekas bisa dijadikan alternatif dan solusi terbaik untuk mendapatkan unit yang bagus tanpa perlu takut memikirkan kantong jebol karena harganya yang terjangkau.

Tidak hanya itu saja, calon pembeli juga bisa memilih dan mempertimbangkan mobil bekas sesuai dengan kebutuhan dengan budget yang pas-pasan. Lantas apa saja pilihan mobil bekas yang bisa dibeli diharga Rp40 jutaan?

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (4/10/2023) terkait 10 mobil bekas harga Rp40 jutaan.

10 Mobil Bekas Harga Rp40 Jutaan

1. Toyota Kijang Kapsul 1996-1998 Mulai Rp40 jutaan

Mobil bekas pertama yang turut menjadi perhatian banyak orang yaitu Toyota Kijang Kapsul lansiran tahun 1996 sampai 1998.

Mobil satu ini memang sangat popular pada eranya dana menempati harga yang cukup stabil seiring berjalannya waktu. Untuk meminangnya maka siapkan uang mulai Rp45jutaan untuk tipe SX, SSX, SX, LX, LSX, LGX

2. Isuzu Panther Royal 1996-1999 Mulai Rp38 jutaan

Pilihan mobil dengan budget di Rp40 jutaan yaitu ada Isuzu Panther tipe Royal. Rajanya diesel ini memang sangat memikat hati banyak masyarakat Indonesia.

Bagaimana tidak, mobil dengan konfigurasi 2.500cc diesel ini terkenal luas pada kabinnya, mesinnya badak yang sanggup melahap berbagai medan terjal di Indonesia.