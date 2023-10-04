5 Fakta Menarik Mitsubishi eK X EV, dari Spesifikasi hingga Harga

JAKARTA – Selain Minicab-MIEV, Mitsubishi dikabarkan akan kembali memasarkan mobil listriknya di Indonesia yakni eK X EV.

eK X EV sendiri merupakan kendaraan berjenis kei car yang sangat populer di Jepang. Kabarnya, pihak Mitsubishi berencana untuk menjual dan memproduksi di Indonesia. Tak hanya itu, terdapat berbagai fakta menarik lainnya terkait mobil ini.

BACA JUGA:

Penasaran? Berikut lima fakta menarik tentang Mitsubishi eK X EV dilansir dari berbagai sumber, Rabu (4/10/2023).

Fakta menarik Mitsubishi eK X EV

1. Spesifikasi

Mitsubishi eK X EV memiliki dimensi panjang 3.395 mm, lebar 1.475mm, dan tinggi 1.655. Walaupun terbilang mungil, mobil ini memiliki spesifikasi yang tak main-main.

Mobil ini dilengkapi dengan baterai berjenis lithium berkapasitas 20 kWh. Dengan baterai tersebut, mobil ini diklaim dapat menempuh jarak hingga 180 km dalam sekali pengisian penuh. Tak hanya itu, penggerak di mobil ini mampu untuk mengeluarkan daya hingga 47 kW. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, mobil ini bisa melaju hingga 80 km/jam.

Untuk pengisian dayanya, terdapat 2 mode yang ditawarkan oleh Mitsubishi eK X EV. Mode pertama adalah mode standar, dimana membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk mengisi daya dari 0 hingga 100.

BACA JUGA:

Mode kedua adalah mode fast charging, dimana hanya membutuhkan waktu 40 menit untuk mengisi daya dari 0 hingga 80.

2. Fitur dan teknologi canggih

Fakta menarik selanjutnya, Mitsubishi eK X EV telah dilengkapi dengan berbagai fitur dan teknologi canggih. Mobil ini menyuguhkan 3 mode berkendara yakni normal, eco dan sport. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur Lane Keep Assist (LKA), grip control, Adaptive Cruise Control (ACC) dan MI-PILOT.

Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur Smartphone-link Display Audio (SDA) berukuran 9 inch. Fitur ini tentunya juga mendukung penggunaan Apple Carplay, Android AutoTM 13, hingga menunjukkan stasiun pengisian daya terdekat.

3. Peluang besar dijual di Indonesia

Saat ini, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) sedang melakukan studi terkait penjualan mobil eK X EV di Indonesia.

Beberapa pertimbangannya adalah sebelumnya mobil ini diproduksi khusus untuk di Jepang. Selain itu pihak MMKSI juga mempertimbangkan cocok atau tidaknya mobil ini di jalanan Indonesia hingga apakah mobil ini bisa diterima di pasar Indonesia.