Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bosan Dengan LCGC? Inilah Pilihan Mobil Bekas Berperforma Tinggi

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |11:50 WIB
Bosan Dengan LCGC? Inilah Pilihan Mobil Bekas Berperforma Tinggi
Foto: Dok Freepik
A
A
A

JAKARTA-Jika Anda bosan dengan mobil yang "itu-itu saja", berikut adalah beberapa pilihan mobil bekas performa tinggi yang dapat dipertimbangkan, beserta perkiraan harga mereka di pasar Indonesia saat ini.

1. BMW 3 Series (E90/E92)

BMW 3 Series selalu dikenal sebagai mobil sedan yang menyajikan pengalaman berkendara yang mengasyikkan. Model E90 (sedan) dan E92 (coupe) adalah pilihan yang sangat baik. Mesin bertenaga dan kemampuan manuver yang baik membuatnya menjadi favorit para penggemar mobil performa.

Perkiraan Harga: Mulai dari Rp200 jutaan hingga Rp350 jutaan, tergantung tahun produksi dan kondisi mobil. 

2. Honda Civic Type R (FD2)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/194/3177355//fashion-gWvB_large.jpg
Strategi Belanja Cerdas ala ShopeeVIP: Tampil Stylish Gak Harus Mahal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177341//peluncuran_super_app_tring-XMmA_large.jpeg
BRI Group Perluas Inklusi Keuangan lewat Super App Emas Digital TRING! by Pegadaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177330//pemprov_dki_jakarta_terbitkan_pergub_nomor_27_tahun_2025-aYEI_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Aturan Baru Keringanan Pajak Daerah, Wajib Tahu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177147//mitra10_home_renovation_expo_2025_hadir_di_tenth_avenue_mall_bandung-yajo_large.jpg
Temukan Produk Favoritmu di Mitra10 Home Renovation Expo Bandung, Ada Promo Menarik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/11/3177162//nusantara_regas_terima_kargo_lng_ke_30_tahun_2025-fOIi_large.jpeg
Nusantara Regas Terima Kargo LNG ke-30 Tahun 2025 untuk Jaga Pasokan Energi Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/16/3177138//ilustrasi_top_up_game-9khD_large.jpg
Top Up Boy, Solusi Top Up Game yang Hemat dan Lebih Cepat
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement