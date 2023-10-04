Bosan Dengan LCGC? Inilah Pilihan Mobil Bekas Berperforma Tinggi

JAKARTA-Jika Anda bosan dengan mobil yang "itu-itu saja", berikut adalah beberapa pilihan mobil bekas performa tinggi yang dapat dipertimbangkan, beserta perkiraan harga mereka di pasar Indonesia saat ini.

1. BMW 3 Series (E90/E92)

BMW 3 Series selalu dikenal sebagai mobil sedan yang menyajikan pengalaman berkendara yang mengasyikkan. Model E90 (sedan) dan E92 (coupe) adalah pilihan yang sangat baik. Mesin bertenaga dan kemampuan manuver yang baik membuatnya menjadi favorit para penggemar mobil performa.

Perkiraan Harga: Mulai dari Rp200 jutaan hingga Rp350 jutaan, tergantung tahun produksi dan kondisi mobil.

2. Honda Civic Type R (FD2)