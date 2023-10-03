Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Xiaomi Watch 2 Pro dan Xiaomi Smart Band 8 Hadir di Indonesia, Bisa Apa Aja?

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |18:41 WIB
Xiaomi Watch 2 Pro dan Xiaomi Smart Band 8 Hadir di Indonesia, Bisa Apa Aja?
Xiaomi Smart Band 8 (Foto: Saliki Dwi Saputra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Xiaomi Indonesia resmi memperkenalkan rangkaian produk AIoT terbaru di Tanah Air, termasuk Xiaomi Watch 2 Pro dan Xiaomi Smart Band 8, Selasa (3/10/2023). 

Dua perangkat tersebut dikenalkan persis dengan peluncuran Xiaomi 13T. Lantas apa saja yang baru dari dua wearable tersebut? Berikut informasinya. 

Spesifikasi Xiaomi Watch 2 Pro 

Menurut Director Marketing Communications Xiaomi Indonesia, Stephanie Sicilia, Xiaomi Watch 2 Pro menjadi smartwatch pertama dari Xiaomi yang mendukung Wear OS dari Google. Dengan begitu pengguna dapat dengan mudah mengelola perangkat pintar lainnya, memeriksa perkiraan cuaca, dan masih banyak lagi.

"Dengan sistem operasi WearOS, pengguna bisa memanfaatkan fitur Google langsung dari smartwatch," jelas Stephanie.

Performa jam ini didukung oleh prosesor Snapdragon W5+ Gen 1 dengan arsitektur 4nm ini memberikan performa yang tinggi namun tetap efisien.

Xiaomi Watch 2 Pro hadir dengan dua opsi warna, yaitu Silver case dengan strap kulit dan Black case dengan strap fluororubber warna hitam.

Perangkat ini dibekali dengan teknologi dual-band GNSS, L1 dan L5 untuk akurasi tinggi dalam navigasi baik untuk aktivitas sehari-hari maupun olahraga. Jam tangan pintar ini telah mendukung fungsi remote kamera, yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan melihat pratinjau langsung dari smartphone mereka melalui layar pada smartwatch.

Xiaomi Watch 2 Pro juga punya fungsi pengukur kesehatan, mulai dari sleep tracking, heart rate, blood oxygen level, hingga fungsi Body Mass Index (BMI). Xiaomi Watch 2 Pro juga sudah mendukung lebih dari 150 mode olahraga, disertai dengan mode profesional yang lebih variatif seperti outdoor running, hiking, dan sebagainya.

Halaman:
1 2
      
