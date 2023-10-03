Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Jadwal dan Cara Nonton Peluncuran Google Pixel 8

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |17:45 WIB
Ini Jadwal dan Cara Nonton Peluncuran Google Pixel 8
Cara nonton peluncuran Google Pixel 8 (Foto: Istimewa)




JAKARTA - Google akan meluncurkan smartphone Pixel 8 dalam waktu dekat. Dilaporkan bahwa acara peluncuran akan berlangsung pada tanggal 4 Oktober 2023, besok. 

Bagi Anda yang ingin melihat sesi peluncuran, Google menyediakan live streaming di kanal YouTube Google mulai pukul 10 pagi waktu setempat. Acara bisa disaksikan secara gratis.

Sayangnya belum banyak yang diungkap oleh Google secara resmi terkait spesifikasi perangkat baru tersebut. Namun beberapa bocoran menggambarkan sedikit fitur-fiturnya. 

Dikatakan bahwa Google Pixel 8 akan dilengkapi sensor suhu tubuh. Bisa dilihat dari simulator 360 derajat, model Pro akan meluncur dengan membawa titik kuning kecil yang menunjukkan sensor khusus.

