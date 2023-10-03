Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

APJII Singgung Pemerataan Internet di Indonesia Lebih Penting Ketimbang Kejar Kualitas

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |07:03 WIB
APJII Singgung Pemerataan Internet di Indonesia Lebih Penting Ketimbang Kejar Kualitas
Diskusi Selular Business Forum 2023 (Foto: Tangguh Yudha/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kurangnya pemerataan internet di Indonesia menjadi sorotan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Pasalnya di Indonesia masih banyak yang lebih fokus kepada kualitasnya, bukan pemerataannya. 

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum APJII, Muhammad Arif. Dirinya menyebut pemerataan internet inilah yang perlu difokuskan sehingga semua masyarakat bisa menikmati layanan internet.

"Jangan ngomongin kualitas dulu, yang penting rata. Setelah jumlah pengguna meningkat, baru kita bisa improve," katanya dalam acara Selular Business Forum (SBF) 2023 yang digelar di Jakarta Selatan, Senin (2/10/2023). 

Arif menjelaskan bahwa pemerataan jaringan internet yang belum baik menjadi salah satu penyebab kecepatan internet di Indonesia masih berada jauh dari negara-negara lainnya, termasuk di kawasan ASEAN sekalipun.

Sekadar informasi, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-96 secara global, dan hal ini diperparah karena Indonesia merupakan wilayah kepulauan dengan kondisi geografis yang luas dan menantang. 

"Indonesia sebenarnya kreatif karena modal dan perangkat yang dimiliki hanya seadanya. Tapi sayang setiap pemangku kepentigan punya program sendiri-sendiri, yang tidak dilihat dengan kebutuhan yang ada," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/31/54/2098966/insiden-pemotongan-kabel-fiber-optik-rugikan-konsumen-ini-kata-apjii-8Hkf0JrMbL.jpg
Insiden Pemotongan Kabel Fiber Optik Rugikan Konsumen, Ini Kata APJII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/21/207/2058456/apjii-pulau-jawa-sumbang-kontribusi-paling-besar-pengguna-internet-di-indonesia-TqwBxPDgkL.jpg
APJII: Pulau Jawa Sumbang Kontribusi Paling Besar Pengguna Internet di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/16/207/2056385/jumlah-pengguna-internet-indonesia-capai-171-17-juta-jiwa-di-2018-Av4e2sd2qa.jpg
100 Juta Lebih Manusia Indonesia Gunakan Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/06/54/1895007/maju-sebagai-calon-ketua-umum-apjii-ivan-miliki-visi-misi-visioner-xuHOnKksS0.jpg
Maju sebagai Calon Ketua Umum APJII, Irvan Nasrun Miliki Visi Misi Visioner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/07/207/1535401/apjii-rilis-survei-pengguna-internet-indonesia-MQG6bVWxXZ.jpg
APJII Rilis Survei Pengguna Internet Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/25/207/1524224/usia-10-14-tahun-di-indonesia-sudah-mengakses-internet-r5S7gFgCmj.png
Usia 10-14 Tahun di Indonesia Sudah Mengakses Internet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement