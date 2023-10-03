APJII Singgung Pemerataan Internet di Indonesia Lebih Penting Ketimbang Kejar Kualitas

JAKARTA - Kurangnya pemerataan internet di Indonesia menjadi sorotan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Pasalnya di Indonesia masih banyak yang lebih fokus kepada kualitasnya, bukan pemerataannya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum APJII, Muhammad Arif. Dirinya menyebut pemerataan internet inilah yang perlu difokuskan sehingga semua masyarakat bisa menikmati layanan internet.

"Jangan ngomongin kualitas dulu, yang penting rata. Setelah jumlah pengguna meningkat, baru kita bisa improve," katanya dalam acara Selular Business Forum (SBF) 2023 yang digelar di Jakarta Selatan, Senin (2/10/2023).

Arif menjelaskan bahwa pemerataan jaringan internet yang belum baik menjadi salah satu penyebab kecepatan internet di Indonesia masih berada jauh dari negara-negara lainnya, termasuk di kawasan ASEAN sekalipun.

Sekadar informasi, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-96 secara global, dan hal ini diperparah karena Indonesia merupakan wilayah kepulauan dengan kondisi geografis yang luas dan menantang.

"Indonesia sebenarnya kreatif karena modal dan perangkat yang dimiliki hanya seadanya. Tapi sayang setiap pemangku kepentigan punya program sendiri-sendiri, yang tidak dilihat dengan kebutuhan yang ada," ujarnya.