HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

NETA Luncurkan Mobil Sport Listrik, Begini Kemampuannya

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |20:29 WIB
NETA Luncurkan Mobil Sport Listrik, Begini Kemampuannya
Mobil listrik NETA GT. (Doc. NETA)
A
A
A

 

JAKARTA - NETA membuat kejutan dengan menghadirkan mobil sport listrik baru NETA GT.

Total ada empat varian NETA GT yakni NETA GT 560 Lite, NETA GT 560, NETA GT 660, dan NETA GT 580 AWD.

 BACA JUGA:

Menariknya akselerasi mobil sport litrik buatan NETA itu nyaris setara dengan akselerasi yang dimiliki Ferrari 458. Dalam keterangan resmi, Selasa (3/10/2023), NETA klaim kemampuan berlari mobil sport listrik NETA GT 580 AWD dari 0 hingga 100 kilometer per jam bisa dicapai dalam waktu 3,7 detik. 

Jason Ding, Deputy Managing Director PT NETA Auto Indonesia mengnatakan NETA GT dibuat untuk memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa. Mobil sport listrik itu dibuat dengan menggabungkan teknologi tenaga listrik yang canggih, performa dan akselerasi yang unggul.

Menariknya dia mengatakan NETA GT justru jadi bukti bahwa perusahaan mobil China itu tidak melupakan segemen mobil sport meski faktanya saat ini mobil listrik sangat popular di masyarakat. 

"NETA GT bukan hanya sekadar mobil sport tenaga listrik, namun sebuah inovasi dan karya seni di dunia otomotif dalam menyambut era baru mobilitas yang ramah lingkungan, efisien, dan teknologi tinggi. Kami berharap, NETA GT juga bisa masuk ke pasar otomotif Indonesia, dan memenuhi kebutuhan para pecinta sport car disini,” ujar Jason Ding.

BACA JUGA:

6 Mobil Bekas Harga Rp15 Jutaan, Perhatikan Sebelum Membeli 

Dalam keterangan resmi NETA menyebutan bahwa NETA GT memiliki dua tipe drive mode yang bisa dipilih sesuai preferensi dan pengalaman berkendara konsumen, yaitu Rear Wheel Drive (RWD) dan All Wheel Drive (AWD).

NETA GT 580 AWD menjadi varian yang menawarkan performa paling tinggi dikelasnya, selain memiliki sistem penggerak semua roda atau All Wheel Drive (AWD), mobil ini juga disematkan dua motor listrik yang memberikan tenaga sebesar 340 kW dengan torsi maksimum yang mencapai 620 Nm.

Performa luar biasa itu didukung dengan kapasitas baterai yang maksimal karena NETA GT 580 AWD memiliki kapasitas baterai 78 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 580 km dalam sekali pengisian daya penuh.

