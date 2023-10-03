Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Studi: Alasan Tidak Semua Orang Ingin Punya Tesla, Lexus RZ Lebih Diminati?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |20:48 WIB
Studi: Alasan Tidak Semua Orang Ingin Punya Tesla, Lexus RZ Lebih Diminati?
Mobil listrik Tesla S. (Doc. Tesla)
A
A
A

 

JAKARTA - Tesla merupakan mobil listrik yang saat ini paling popular dan laris di dunia. Hanya saja ternyata tidak semua orang ingin memilikinya.

Jadi kontras dengan keadaan yang ada saat ini, Tesla ternyata bukan mobil listrik impian. Dikutip Carscoops, Selasa (3/10/2023) Gridserve, perusahaan energi berbasis di Inggris, melakukan pengamatan terhadap pencarian mobil listrik di dunia maya yang terjadi di 200 negara.

 BACA JUGA:

Metode pengamatan yang dilakukan Gridserve cukup unik. Pertama mereka melakukan pengamatan terhadap mobil listrik mana yang paling dicari di dunia maya. 

Dari cara itu diketahui Tesla Model 3 adalah mobil listrik yang paling sering dicari di internet.

Total pencarian mencapai 19.989/872 kali. Setelahnya adalah KIA EV6 dengan jumlah pencarian mencapai 15.815.185 kali. Posisi ketiga dipegang oleh Tesla Model Y dengan total penelusuran di dunia maya mencapai 13.908.451 kali.

Dari sini terlihat Tesla memang paling banyak bikin penasara sehingga membuat banyak orang melakuan pencarian di internet. Hanya saja metode kedua yang dilakukan Gridserve justru menghasilkan fakta yang berbeda.

 BACA JUGA:

Metoda kedua adalah Gridserve mengamati mobil-mobil listrik yang paling sering dicari di 47 negara. Hasilnya ternyata Tesla bukanlah mobil yang paling ingin dimiliki. 

Pasalnya setiap negara ternyata mempunyai preferensi berbeda terhadap mobil listrik. Begitu juga dengan faktor ketersediaan Tesla di negara tersebut. Hal itu membuat Tesla tidak jadi pilihan utama.

