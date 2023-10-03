Industri Modifikasi Otomotif Dianggap Penting, Ganjar: Aturannya Harus Kreatif Lagi

JAKARTA - Industri Modifikasi Otomotif merupakan industri dimana kreatifnya sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun, Industri tersebut terhalang beberapa faktor yang menyebabkannya tidak sampai potensi yang maksimal.

Ganjar Pranowo, bakal calon presiden (bacapres) 2024 utusan PDIP, Perindo dan PPP, menghadiri Indonesia Modification and Lifestyle Expo (IMX) di Senayan, jakarta, Sabtu (30/9).

Kedatangannya memberi kesempatan Ganjar Pranowo mengungkapkan perasaannya terhadap Industri Modifikasi Otomotif. Menurut dia, banyak aspek bagus dari industri otomotif ini namun karena tidak ada suratnya, industri terhambat dalam memproduksi sesuatu hal yang lebih bagus.

"Industri yang sangat kreatif ini, belum mendapatkan keluwesan untuk dia berbisnis. Ketika ada mesin dibuat, mesin motor dibuat mobil, suratnya enggak ada, maka ini mesti diadakan, sehingga nanti mobil-mobil kreatif, motor-motor kreatif yang dibuat seniman-seniman, ini mesti dikasih ruang," kata Ganjar.

Saat acara berjalan, Ganjar juga memberi tanggapannya terhadap perbandingan harga lokal dan harga luar negeri yang posisinya relatif lebih murah dibandingkan harga luar.