HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Pamerkan Mobil Konsep Masa Depan

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |11:39 WIB
Honda Pamerkan Mobil Konsep Masa Depan
Mobil konsep Honda. (Doc. Youtube: Honda)
A
A
A

 

JAKARTA - Baru-baru ini, Honda mengunggah sebuah video melalui laman YouTubenya, yang berisi mengenai evolusi dari berbagai produk Honda hingga memperkenalkan konsep mobil listrik baru untuk masa depan.

Melansir Carbuzz, (3/10/2023), terdapat berbagai konsep EV masa depan yang diperkenalkan Honda melalui video tersebut. Pertama, produsen mobil asal Jepang itu mengenalkan konsep electric vertical takeoff and landing (eVTOL). Honda mengklaim bahwa nantinya kendaraan berbasis udara tersebut memiliki jangkauan terbang hingga 249 mil.

 BACA JUGA:

Selanjutnya, Honda menampilkan konsep mobil listrik yang terlihat sangat mirip dengan konsep e: N2. Konsep ini dirancang dengan karakter garis yang tajam. Hal tersebut ideal untuk meningkatkan jangkauan listrik melalui efisiensi aerodinamis.

Terakhir, Honda mengenalkan sebuah konsep mobil yang dijuluki dengan nama “Kendaraan Fiksi”. Walaupun terdapat tulisan K9 yang menyala di bawah spion, namun konsep mobil tersebut tidak memiliki grill. Sehingga kemungkinan konsep ini merupakan model EV di masa depan.

Honda telah dikenal sebagai produsen mobil yang lebih ramah emisi, dan di era baru elektifikasi kesan itu juga ingin kembali ditonjolkan pabrikan asal Jepang itu.

Halaman:
1 2
      
