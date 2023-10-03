20 Mobil Bekas di Bawah Rp60 Juta, Inilah Pilihannya

Ilustrasi untuk harga mobil bekas di bawah Rp60 juta (Foto: Antara)

JAKARTA-Mobil bekas dengan harga di bawah Rp60 juta ternyata memiliki banyak pilihannya. Mulai dari SUV, MPV, sedan dan hatchback selalu tersedia dengan beberapa model, spesifikasi, beserta fiturnya.

Dengan anggaran di bawah Rp60 juta merupakan jumlah yang cukup untuk meminang sebuah kendaraan mobil bekas yang diinginkan. Lantas apa saja pilihan mobil yang bisa dibeli dengan budget under Rp60 juta?

Simak dan cari tau informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Selasa (3/10/2023). Terkait pilihan 20 mobil bekas dibawah Rp60 juta.

20 Mobil bekas di bawah Rp60 Juta

1. Toyota Kijang Kapsul 1996-1998 Harga Rp45-60 jutaan

Mobil bekas pertama yang turut menjadi perhatian banyak orang yaitu Toyota Kijang Kapsul lansiran tahun 1006 sampai 1998.

Mobil satu ini memang sangat popular pada eranya dana menempati harga yang cukup stabil seiring berjalannya waktu. Untuk meminangnya maka siapkan uang mulai Rp45 juta-Rp60 jutaan untuk tipe SX, SSX, SX, LX, LSX, LGX

2. Daihatsu Xenia LI MT Tahun 2005 Rp50 Juta

Mobil bekas kedua yang djual dengan harga di bawah Rp60 juta yaitu Daihatsu Xenia LI MT Tahun 2005. Di masa kemunculannya tahun 2005 silam, mobil satu ini sangat fenomenal.

Bagaimana tidak, mobil dengan bangku 3 baris ini menawarkan pengalaman menarik mulai dari desain eksterior, interior yang bagus dan simple. Tidak hanya itu saja, harga yang stabil dan juga mesin yang tidak rewel juga memicu harganya tetap bertahan.

3. Suzuki APV Tahun 2005 Mulai Rp50 juta

Mobil bekas ketiga harga di bawah Rp60 juta yaitu ada Suzuki APV Tahun 2005. Di era peluncurannya, kendaraan satu ini juga tidak kalah populernya dengan Xenia. Sebab APV menawarkan kelapangan kabin yang luas dan nyaman untuk penumpang dan keluarga.

Tidak hanya itu saja, bahan bakar yang irit juga jadi penentu banyak orang memilih mobil tersebut untuk dipinang.

4. Isuzu Panther Royal 2000 Rp60 juta

Pilihan mobil keempat dengan budget di bawah Rp60 jutaan yaitu ada Isuzu Panther tipe Royal. Rajanya diesel ini memang sangat memikat hati banyak masyarakat Indonesia.

Bagaimana tidak, mobil dengan konfigurasi 2.500cc diesel ini terkenal luas kabinnya, mesinnya badak dan sanggup melahap berbagai medan terjal di Indonesia.

5. Hyundai Trajet 2000 Rp45 juta

Mobil kelima yang bisa dibeli di bawah Rp60 juta yaitu Hyundai Trajet. Mobil satu ini cukup mewah di era peluncurannya tahun 2000. Sebab kendaran satu ini dibekali kabin luas, kapten seat, pintu sleeding door hingga adanya sunroof.

Jadi tidak heran bila MPV yang satu ini sangat layak dijadikan sebagai mobil andalan bagi keluarga.

6. Daihatsu Taruna 1995- 2000an dan OXXY Mulai Rp50 juta

Mobil keenam yang bisa dibeli di bawah harga Rp60 juta yaitu Daihatsu Taruna tahun 2000 hingga tipe Oxxy. Mobil MPV ini memiliki model gagah, sangar, ground clearance tinggi dengan overfender yang cukup lebar.

Dengan spesifikasi tersebut Taruna Oxxy mampu melahap berbagai medan tanpa ragu dan takut.

7. Toyota Vios Limo (Eks BB, Express, Primajasa dll) Tahun 207-2010.

Toyota Vios Limo menjadi salah satu solusi terbaik bagi kamu yang ingin meminang mobil murah berkualitas dengan harga di bawah Rp60 juta. Harga yang murah tersebut ditetapkan karena mobil satu ini merupakan kendaraan bekas armada taksi di Indonesia.

Meski begitu, Vios Limo memiliki kelengkapan fitur yang baik seperti AC, model sporti dengan konfigurasi jok yang nyaman disinggahi.

8. Suzuki Baleno Next-G 2005 Rp50 juta

Suzuki Baleno tipe Next –G menjadi rekomendasi mobil yang bisa dibeli di bawah Rp60 juta. Mengapa bisa murah, hal itu dikarenakan bahwa mobil satu ini meiliki peminat yang kurang.

Meski begitu fitur yang disuguhkan oleh Baleno Next G patut dipertimbangkan, sebab sedan ini dilengkap dengan AC, Power Steering, Jok nyaman, ABS, EBD, dan airbag (facelift).