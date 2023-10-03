23 Tahun Berkarya, Biznet Hadirkan Inovasi untuk Dukung Masyarakat Indonesia di Era Digital

Jakarta- Biznet, perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia merayakan hari jadi perusahaan yang ke-23 tepat di tanggal 1 Oktober 2023. Berawal dari sebuah komitmen untuk membangun infrastruktur Internet modern yang bertujuan mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara berkembang lainnya.

Biznet semakin membuktikan komitmennya melalui layanan Internet dan infrastruktur digital terbaik untuk menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia menjadi lebih kreatif dan inovatif di era digital.

Di usianya yang ke-23 ini, Biznet menghadirkan inovasi layanan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan masyarakat saat ini dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar yang didukung oleh infrastruktur handal yang mampu memenuhi kebutuhan digital masyarakat hingga ke masa depan.

“Kami yakin bahwa Internet yang sudah menjadi kebutuhan utama saat ini juga memiliki peranan penting dalam perkembangan diri setiap masyarakat, yang nantinya dapat berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik," ujar Adi Kusma, President Director Biznet.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan didukung oleh sekitar 3,400 karyawan terbaik yang tersebar di lebih dari 250 kantor cabang Biznet di Indonesia, di usia Biznet yang menginjak 23 tahun ini, Biznet dengan bangga menghadirkan inovasi layanan yang mampu mendukung masyarakat Indonesia menjadi lebih kreatif dan inovatif di era digital saat ini.

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan Internet saat ini tidaklah sama, jika dilihat dari aktivitas digital yang beragam hingga perangkat teknologi yang digunakan yang juga berbeda-beda.

Karena itu, Biznet menghadirkan beragam layanan Internet yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Biznet memiliki layanan Biznet Home untuk segmen perumahan dan apartemen dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar hingga 250 Mbps.

Selain itu, layanan Biznet IPTV juga hadir untuk memberikan hiburan televisi modern. Untuk keperluan bisnis UKM, Biznet Metronet hadir sebagai layanan broadband Internet terbaik dengan berbagai pilihan layanan hingga 750 Mbps, memastikan bisnis berjalan dengan lancar. Biznet juga menghadirkan layanan Biznet Dedicated Internet, layanan untuk perusahaan berskala besar atau korporasi, yang menawarkan paket layanan Internet mulai dari 60 Mbps.