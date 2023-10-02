5 Cara Atasi HP Panas Gara-gara Main Game

JAKARTA - HP panas atau overheat sering dialami saat memainkan game terlalu lama. Selain tidak membuat nyaman, masalah ini akan berakibat fatal jika dibiarkan.

Tidak main-main, HP bisa saja terbakar bahkan sampai meledak saat dimainkan. Dan faktanya, hal tersebut pernah terjadi, baik pada jenis HP yang dibandrol dengan harga murah maupun mahal.

Dilansir dari Techavator, Selasa (3/10/2023), berikut cara mengatasi HP yang kepanasan karena bermain game.

1. Bersihkan RAM

Sebelum memainkan game, ada baiknya tutup semua aplikasi yang sedang berjalan untuk membersihkan RAM. Dengan begitu game akan berjalan sendiri sehingga kinerja perangkat lebih ringan dan meminimalkan kemungkinan memanas.

HP akan menggunakan daya pemrosesan seminimal mungkin jika hanya menjalankan satu aplikasi dalam satu waktu. Semakin sedikit daya pemrosesan yang digunakan, maka semakin rendah suhu perangkat.

2. Lepas casing untuk mengurangi overheating

Meskipun bisa melindungi fisik luar HP, menggunakan casing bisa memerangkap panas sehingga suhu HP bisa menjadi tinggi. Untuk itu lepas casing ketika menjalankan pemrosesan berat seperti bermain game.

Setelah selesai bermain, pasang kembali casingnya. Dan sebenarnya ini belum cukup untuk tetap menjaga suhu ponsel agar tetap stabil. Langkah selanjutnya adalah saat membeli casing, pilihlah desain yang menggunakan ventilasi terbaik.