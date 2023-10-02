Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Atasi HP Panas Gara-gara Main Game

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |06:35 WIB
5 Cara Atasi HP Panas Gara-gara Main Game
Ponsel gaming (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - HP panas atau overheat sering dialami saat memainkan game terlalu lama. Selain tidak membuat nyaman, masalah ini akan berakibat fatal jika dibiarkan.

Tidak main-main, HP bisa saja terbakar bahkan sampai meledak saat dimainkan. Dan faktanya, hal tersebut pernah terjadi, baik pada jenis HP yang dibandrol dengan harga murah maupun mahal.

Dilansir dari Techavator, Selasa (3/10/2023), berikut cara mengatasi HP yang kepanasan karena bermain game.

1. Bersihkan RAM

Sebelum memainkan game, ada baiknya tutup semua aplikasi yang sedang berjalan untuk membersihkan RAM. Dengan begitu game akan berjalan sendiri sehingga kinerja perangkat lebih ringan dan meminimalkan kemungkinan memanas.

HP akan menggunakan daya pemrosesan seminimal mungkin jika hanya menjalankan satu aplikasi dalam satu waktu. Semakin sedikit daya pemrosesan yang digunakan, maka semakin rendah suhu perangkat.

2. Lepas casing untuk mengurangi overheating

Meskipun bisa melindungi fisik luar HP, menggunakan casing bisa memerangkap panas sehingga suhu HP bisa menjadi tinggi. Untuk itu lepas casing ketika menjalankan pemrosesan berat seperti bermain game. 

Setelah selesai bermain, pasang kembali casingnya. Dan sebenarnya ini belum cukup untuk tetap menjaga suhu ponsel agar tetap stabil. Langkah selanjutnya adalah saat membeli casing, pilihlah desain yang menggunakan ventilasi terbaik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/57/2952682/asus-umumkan-rog-phone-8-di-ces-2024-ini-harga-dan-spesifikasinya-IaUSc8TF7t.jpg
Asus Umumkan ROG Phone 8 di CES 2024, Ini Harga dan Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/57/2926750/red-magic-9-pro-dipastikan-rilis-global-bulan-depan-6DGyh0NpRp.jpg
Red Magic 9 Pro Dipastikan Rilis Global Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/57/2918042/rekomendasi-15-handphone-rp2-jutaan-buat-gaming-lancar-uMnr7qKsQ9.jpg
Rekomendasi 15 Handphone Rp2 Jutaan Buat Gaming Lancar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/57/2890986/seberapa-tangguh-redmagic-8s-pro-untuk-main-game-ini-plus-minusnya-1ciilNLsWr.jpg
Seberapa Tangguh Redmagic 8S Pro untuk Main Game? Ini Plus Minusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/57/2888714/review-redmagic-8s-pro-cocok-gak-buat-gaming-D4kGKBVb4w.jpg
Review Redmagic 8S Pro, Seberapa Gahar untuk Gaming?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/57/2868795/5-ponsel-gaming-dengan-harga-rp3-jutaan-Px8Z6wOHAD.jpeg
5 Ponsel Gaming dengan Harga Rp3 Jutaan!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement