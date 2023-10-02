Intip Bocoran iPhone 16 Pro: Bakal Pakai Chip A18 Pro?

JAKARTA – Belum genap sebulan iPhone 15 series diluncurkan Apple, kini ada lagi bocoran iPhone 16 Pro, yang santer akan diluncurkan pada pertengahan September 2024.

Ya, iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max saat ini merupakan iPhone terbaik yang bisa dijadikan pilihan untuk dimiliki. Keduanya didukung oleh iOS 17 dan chip A17 Pro, yang membuatnya mumpuni dan efisien.

Meskipun demikian, banyak pengguna yang sudah mengantisipasi ponsel unggulan Apple yang akan datang dan berspekulasi tentang peningkatan yang akan mereka perkenalkan.

Apple biasanya melakukan perubahan besar pada desain iPhone setiap tiga tahun sekali. Mengingat model iPhone 15 Pro baru saja mengadopsi bingkai titanium dengan tepi bulat, sebaiknya iPhone 16 Pro tidak menggunakan bahan yang berbeda atau menampilkan desain yang sangat berlainan. Dan sama seperti model 15 Pro, diharapkan iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max menawarkan tombol Action.

Meskipun demikian, perusahaan kemungkinan akan beralih ke tombol kapasitif, alih-alih menggunakan tombol mekanis. Selain itu, ada rumor tentang tombol Capture kapasitif lain yang bisa memulai peluncurannya pada tahun 2024. Diperkirakan tombol baru ini akan berada di sisi tombol daya, sementara tombol Action akan tetap berada tepat di atas tombol volume.

Di bagian kamera, lensa ultrawide kemungkinan besar menerima peningkatan dari 12MP menjadi 48MP. Perubahan ini pertama kali diterapkan pada lensa utama saat iPhone 14 Pro diluncurkan.

Selain itu, Apple dapat menghadirkan lensa tetraprisma eksklusif iPhone 15 Pro Max ke iPhone 16 Pro yang lebih kecil. Hal ini akan memungkinkan mereka yang memiliki iPhone Pro yang lebih kecil untuk memanfaatkan 5x optical dan 25x digital zoom.