10 Tips Agar Reels Instagram Banyak Ditonton!

JAKARTA - Berikut tips agar Reels Instagram banyak ditonton. Reels menjadi salah satu fitur yang kerap kali digunakan oleh para pengguna platform media sosial Instagram. Tidak sedikit diantara konten kreator atau biasa disebut selebgram yang mampu mendulang jutaan tontonan hanya dari satu video reels.

Selain itu, perusahaan juga banyak yang menggunakan fitur ini untuk keperluan bisnis dalam menciptakan konten yang menarik pelanggan. Biasanya, reels dijadikan layaknya sarana marketing untuk memperkenalkan produk atau layanan mereka kepada para pengguna Instagram.

Kegunaan Reels yang tidak hanya untuk konten pribadi semata, melainkan juga akses bisnis bagi para konten kreator dan perusahaan menjadikan fitur yang satu ini patut diperhitungkan. Reels dapat menjadi peluang besar bagi Anda yang ingin membentuk self-branding, menjadi konten kreator, hingga memperluas akses bisnis perusahaan.

Maka dari itu, penting untuk mengoptimalkan konten reels Instagram Anda agar banyak ditonton oleh pengguna Instagram di luar sana. Dirangkum dari berbagai sumber, Senin (2/20/2023) berikut 10 tips yang dapat dilakukan agar reels Instagram Anda banyak ditonton.

1. Buat Konten Video Menarik dan Berkualitas

Dapat dikatakan bahwa sumber dari segala sumber yang mempengaruhi jumlah tontonan reels instagram adalah pemilihan konten itu sendiri. Penonton akan dengan sendirinya memilih jenis konten yang mereka sukai.

Meskipun demikian, konten yang menarik dan berkualitas tentunya akan mudah diingat oleh para penonton, sehingga mereka akan lebih sering berkunjung ke akun Anda untuk melihat konten reels lainnya.

2. Jeli terhadap Tren

Jeli terhadap tren juga diperlukan untuk menarik perhatian khalayak. Algoritma Instagram sendiri cenderung menampilkan konten yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan karena memiliki jumlah views, like dan share yang juga tinggi.

Jika Anda mampu berkreasi dengan tren yang ada, maka bukan tidak mungkin konten Anda juga akan mendapat feedback yang serupa.

3. Sesuaikan Angle dan Transisi

Kesesuaian angle beserta variasi transisi juga mempengaruhi jumlah tontonan reels Instagram. Sebab, kedua hal tersebut berhubungan dengan editing yang tidak jarang dapat menjadi ciri khas yang menarik penonton untuk melihat reels Instagram Anda.

4. Tambahkan Sound Populer

Hal yang tidak kalah penting yang juga berhubungan dengan editing ini dianggap mampu menghidupkan konten Anda. Pemilihan sound yang populer akan menarik lebih banyak penonton karena dari segi algoritma sendiri sound tersebut telah memiliki engagements yang baik.

5. Hindari Penggunaan Teks dan Caption Panjang

Penggunaan teks yang terlalu panjang dalam konten itu sendiri beresiko membuat penonton kewalahan dalam memahami isi konten. Tidak jarang, teks yang panjang bahkan menghilangkan estetika dari konten yang dibuat. Sama halnya dengan teks dalam konten, maka caption lebih baik juga tidak terlalu panjang. Disarankan untuk membuat kalimat sederhana, namun tetap menarik dan mudah dipahami.