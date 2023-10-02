Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

10 Tips Agar Reels Instagram Banyak Ditonton!

Redaksi , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |20:20 WIB
10 Tips Agar Reels Instagram Banyak Ditonton!
Reels Instagram (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Berikut tips agar Reels Instagram banyak ditonton. Reels menjadi salah satu fitur yang kerap kali digunakan oleh para pengguna platform media sosial Instagram. Tidak sedikit diantara konten kreator atau biasa disebut selebgram yang mampu mendulang jutaan tontonan hanya dari satu video reels.

Selain itu, perusahaan juga banyak yang menggunakan fitur ini untuk keperluan bisnis dalam menciptakan konten yang menarik pelanggan. Biasanya, reels dijadikan layaknya sarana marketing untuk memperkenalkan produk atau layanan mereka kepada para pengguna Instagram.

Kegunaan Reels yang tidak hanya untuk konten pribadi semata, melainkan juga akses bisnis bagi para konten kreator dan perusahaan menjadikan fitur yang satu ini patut diperhitungkan. Reels dapat menjadi peluang besar bagi Anda yang ingin membentuk self-branding, menjadi konten kreator, hingga memperluas akses bisnis perusahaan.

Maka dari itu, penting untuk mengoptimalkan konten reels Instagram Anda agar banyak ditonton oleh pengguna Instagram di luar sana. Dirangkum dari berbagai sumber, Senin (2/20/2023) berikut 10 tips yang dapat dilakukan agar reels Instagram Anda banyak ditonton.

1. Buat Konten Video Menarik dan Berkualitas

Dapat dikatakan bahwa sumber dari segala sumber yang mempengaruhi jumlah tontonan reels instagram adalah pemilihan konten itu sendiri. Penonton akan dengan sendirinya memilih jenis konten yang mereka sukai.

Meskipun demikian, konten yang menarik dan berkualitas tentunya akan mudah diingat oleh para penonton, sehingga mereka akan lebih sering berkunjung ke akun Anda untuk melihat konten reels lainnya.

2. Jeli terhadap Tren

Jeli terhadap tren juga diperlukan untuk menarik perhatian khalayak. Algoritma Instagram sendiri cenderung menampilkan konten yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan karena memiliki jumlah views, like dan share yang juga tinggi.

Jika Anda mampu berkreasi dengan tren yang ada, maka bukan tidak mungkin konten Anda juga akan mendapat feedback yang serupa.

3. Sesuaikan Angle dan Transisi

Kesesuaian angle beserta variasi transisi juga mempengaruhi jumlah tontonan reels Instagram. Sebab, kedua hal tersebut berhubungan dengan editing yang tidak jarang dapat menjadi ciri khas yang menarik penonton untuk melihat reels Instagram Anda.

4. Tambahkan Sound Populer

Hal yang tidak kalah penting yang juga berhubungan dengan editing ini dianggap mampu menghidupkan konten Anda. Pemilihan sound yang populer akan menarik lebih banyak penonton karena dari segi algoritma sendiri sound tersebut telah memiliki engagements yang baik.

5. Hindari Penggunaan Teks dan Caption Panjang

Penggunaan teks yang terlalu panjang dalam konten itu sendiri beresiko membuat penonton kewalahan dalam memahami isi konten. Tidak jarang, teks yang panjang bahkan menghilangkan estetika dari konten yang dibuat. Sama halnya dengan teks dalam konten, maka caption lebih baik juga tidak terlalu panjang. Disarankan untuk membuat kalimat sederhana, namun tetap menarik dan mudah dipahami.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/57/3161137/instagram-EPmH_large.jpg
5 Cara Melihat Siapa yang Stalking IG Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/54/3129701/instagram-9xT3_large.jpg
Instagram Uji Coba Fitur Baru, Reels Hanya Bisa Diakses dengan Kode Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/57/3073531/akun_instagram_ahmed_al_kaf_lenyap-zpSk_large.jpg
Akun Instagram Wasit Bahrain Vs Indonesia Ahmed Al Kaf Lenyap Usai Bikin Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/57/3068611/instagram-cwNy_large.jpg
Heboh Isu Fitur Archive Bakal Dihapus Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/54/3047423/instagram-zZlm_large.jpg
Akhirnya Turki Pulihkan Akses ke Instagram Setelah Diblokir 9 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/54/3043695/instagram-50pN_large.jpg
Turki Blokir Instagram Gara-Gara Postingan Duka Ismail Haniyeh Dihapus
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement