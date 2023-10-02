Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Mengatasi Kode MMI Smartfren Tidak Valid

Cita Zenitha , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |13:17 WIB
5 Cara Mengatasi Kode MMI Smartfren Tidak Valid
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

SIMAK cara mengatasi kode MMI Smartfren tidak valid yang bisa dicoba oleh pengguna seluler. Umumnya masalah terjadi saat seseorang hendak melakukan pengecekan kuota atau pulsa di ponsel mereka.

Penyebab kode Man Machine Interface atau MMI tidak valid sangat beragam. Biasanya karena kesalahan dalam memasukan kode USSD, masalah jaringan, gangguan teknis ponsel, atau masalah operator.

Berikut adalah cara mengatasi kode MMI Smartfren tidak valid yang dapat membantu:

1. Memeriksa Jaringan

Pastikan berada di area dengan sinyal yang baik. Jika sinyal lemah atau tidak stabil, itu dapat menyebabkan masalah dengan kode MMI.

Cobalah untuk berpindah tempat ke area dengan sinyal yang lebih baik. Kemudian coba lakukan pembaruan jaringan pada ponsel.

2. Merestart Ponsel

Salah satu cara paling sederhana untuk mengatasi kode MMI tidak valid adalah dengan me-restart ponsel. Matikan ponsel, biarkan beberapa detik lalu nyalakan kembali. Cara ini dapat membantu memperbarui sistem dan memperbaiki masalah teknis kecil yang mungkin terjadi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement