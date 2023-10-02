Jadwal FYP TikTok 2023, Catat Hari dan Waktunya!

JAKARTA – Ini dia jadwal FYP (For Your Page) TikTok tahun 2023. Agar berhasil masuk FYP, penting bagi pengguna untuk mengetahui jadwal FYP TikTok sebelum mengunggah konten.

FYP adalah halaman utama di aplikasi TikTok, dimana video populer dengan jumlah penayangan yang banyak muncul sesuai dengan minat pengguna. Agar video yang Anda unggah masuk ke halaman FYP orang lain, diperlukan strategi yang matang, salah satunya adalah dengan mengunggah video di hari dan waktu prime time yang telah ditetapkan dalam jadwal FYP TikTok.

Pengguna juga dapat menggunakan tagar populer yang dapat digunakan pada caption untuk membuat konten menjadi FYP di TikTok, seperti #fyp, #foryourpage, #fypchallenge, #fypindonesia, #bestvideo.

Lantas, kapan saja jadwal FYP TikTok 2023? Simak ulasan berikut ini.

Senin: 12.00 - 13.00 dan 21.00 - 22.00

Jika Anda ingin mengunggah konten pada hari Senin, maka waktu terbaik untuk Tiktok adalah saat istirahat makan siang pukul 12.00 - 13.00, atau pada malam hari pukul 21.00 - 22.00.

Selasa: 15.00 - 16.00 dan 19.00 - 21.00

Karena berada di hari yang sibuk, banyak audiens yang mengurangi intensitasnya saat mengakses aplikasi ini di hari Selasa. Hal ini membuat waktu audiens dalam mengakses aplikasi ini berubah. Jadi, waktu yang tepat untuk mengunggah konten video jadi FYP TikTok di hari Selasa adalah mulai pukul 15.00-16.00, lalu 19.00-20.00.

Rabu: 11.00 - 12.00 dan 20.00 - 21.00

Hari Rabu adalah hari yang tepat untuk mengunggah video viral di TikTok. Biasanya di hari ini, orang-orang mulai mencari hiburan alternatif untuk menghilangkan kepenatan kerja.

Oleh karena itu, jadwal FYP TikTok di hari Rabu lebih fleksibel dan strategis, terutama pada pukul 11.00 - 12.00 dan juga malam hari pada pukul 20.00 - 21.00. Bahkan, unggahan video pada hari Rabu berpotensi mendapatkan engagement yang jauh lebih banyak ketimbang hari lainnya.