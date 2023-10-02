Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

8 Keuntungan Membeli Mobil Bekas, Tertarik?

Redaksi , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |14:19 WIB
8 Keuntungan Membeli Mobil Bekas, Tertarik?
Keuntungan membeli mobil bekas (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Apa keuntungan membeli mobil bekas? Informasi ini penting untuk Anda yang ingin memboyong mobil, tapi terbentur dengan masalah keuangan.

Kini, mobil sudah menjadi transportasi wajib untuk sebagian masyarakat di Tanah Air. Karena, dengan adanya mobil perjalanan menjadi nyaman, terhindar dari panas dan debu, serta polusi jalanan.

Namun, tidak selalu menjadi pilihan yang tepat untuk sebagian orang membeli mobil baru. Dikarenakan terdapat pertimbangan, seperti biaya, pilihan model, hingga asuransi.

Oleh sebab itu mobil bekas menjadi pilihan yang dapat dimiliki dan bisa menghemat biaya. Tak hanya itu, ada pula keuntungan membeli mobil bekas dibandingkan membeli mobil baru.

Lalu, apa saja keuntungan membeli mobil bekas, penasaran? Simak ulasan di bawah ini, dilansir melalui berbagai sumber, Senin (2/10/2023).

Keuntungan Membeli Mobil Bekas

1. Harga yang terjangkau 

Keuntungan membeli mobil bekas yang jelas, yaitu harganya yang terjangkau. Selain itu, bisa juga memiliki mobil bekas dengan fitur dan spesifikasi yang lebih bagus dibandingkan dengan mobil baru. Anda juga dapat memilih mobil dengan merek dan model yang diinginkan dengan harga yang lebih murah.

2. Nilai depresiasi rendah

Keuntungan selanjutnya, tidak perlu menanggung penurunan depresiasi. Mobil bekas memiliki nilai depresiasi yang lebih rendah. Sehingga, jika ingin memutuskan untuk menjualnya kembali, potensi kerugian yang dialami akan lebih kecil. 

3. Banyak pilihan model 

Pemilihan mobil bekas dapat memilih ke berbagai model dan merek dari tahun-tahun sebelumnya. Keuntungan ini, bisa mencari mobil yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan serta gaya hidup, selain itu, juga tidak terbatas pada model dibandingkan dengan mobil yang baru rilis.

4. Biaya asuransi rendah 

Ini adalah keuntungan membeli mobil bekas yang dapat membantu untuk menghemat biaya bulanan. Umumnya, nilai penggantian mobil bekas lebih rendah dibandingkan dengan mobil baru.

Halaman:
1 2
      
