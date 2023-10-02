Intip Lagi Modifikasi Keren di IMX 2023, Salah Satunya ada RI-1 Concept

JAKARTA - Indonesia Modification and Lifestyle Expo (IMX) 2023 resmi berakhir pada 1 Oktober 2023. Gelaran yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), ini pun sukses menghibur para pengunjung.

Tentu bagi para penggemar modifikasi mobil, ajang ini bakal dirindukan kehadiranya kembali, terlebih IMX 2023 menyuguhkan banyak sekali modifikasi mobil menarik mulai dari jenis MPV hingga mini EV.

Berdasarkan pantauan Okezone, terdapat lima modifikasi terkeren yang dipamerkan di ajang IMX 2023. Penasaran? Simak berikut ulasannya.

1. Hyundai H-1 RI-1 Concept

Hyundai H-1 RI 1 Concept merupakan salah satu modifikasi mobil terkeren yang tampil di ajang IMX 2023. Pasalnya, mobil diubah total menjadi sangat gagah dan elegan. Modifikasi mobil ini ditujukan sebagai mobil masa depan presiden Indonesia.

Sekilas, mobil ini tidak terlihat seperti Hyundai H-1 pada umumnya. Lampu depan mobil telah dimodifikasi secara total menjadi jauh lebih keren dibandingkan dengan aslinya. Selain itu, modifikasi juga terdapat pada ban yang digunakan.

Mobil ini menggunakan ban yang sekiranya dapat melibas semua jalanan di Indonesia. Tak hanya eksteriornya, interior mobil ini juga dibuat lebih mewah sehingga cocok untuk sebuah mobil kepresidenan.

2. Mazda RX-7 Arief Muhammad





Selanjutnya, mobil Mazda RX-7 Arief Muhammad masuk ke dalam kandidat 5 modifikasi terkeren di IMX 2023. Cukup banyak modifikasi yang diaplikasikan ke mobil ini.

Mobil ini sekilas menjadi terlihat seperti mobil balap. Dengan warna kuning yang mengkilap, mobil ini sangat menarik perhatian pengunjung IMX 2023. Mobil ini dibuat lebih ceper dibandingkan dengan aslinya.

Bumper depan mobil ini juga telah dimodifikasi sehingga mirip dengan mobil balap. Selain itu, velg mobil ini juga diganti menjadi velg racing.

Pada bagian belakang mobil, terdapat wing yang menambah ketampanan mobil ini. Terakhir, terdapat juga aksesoris seperti stiker yang dipasang pada beberapa bagian dan membuatnya sangat mirip dengan mobil-mobil di sirkuit.