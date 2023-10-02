Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA San Andreas PS3 Armor dan Cheat Populer Lainnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |06:11 WIB
Cheat GTA San Andreas PS3 Armor dan Cheat Populer Lainnya
Ilustrasi untuk kode cheat GTA PS3 Armor (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Daftar cheat GTA PS3 armor tentu saja dicari-cari akibat sangat populernya game tersebut di kalangan pecinta game dunia. Bagaimana tidak, cara ringkas yang satu ini banyak dimanfaatkan pengguna untuk menambah darah lebih banyak.

 BACA JUGA:

Hal itu pastinya membuahkan keuntungan bagi pemain karena karakter CJ yang digunakan akan sulit untuk mati. Tidak hanya itu saja, ada berbagai cheat beragam lainnya yang ditawarkan untuk dipraktikan sendiri.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin (2/10/2023) terkait cheat armor GTA San Andreas PS3.

Cheat GTA San Andreas PS 3 Armor

  • Armor, Darah dan Uang: R2-R1-L2-X-Kiri-Bawah-Kanan-Atas-Kiri-Bawah-Kanan-Atas

Cheat GTA Lainnya Terlengkap

  • Anti Polisi: Lingkaran-Kanan-Lingkaran-Kanan-Kiri-Kotak-Segitiga-Atas
  • Bernapas Dalam Air: R1-L2-L1-R1-R1-Segitiga-R1-X-X-Segitiga
  • Bunuh Diri: Kanan-L1-Bawah-R2-Kiri-Kiri-R2-L2-L1-L2
  • Cinta Menaklukkan Semua: Kanan-Kiri-Segitiga-Lingkaran-Lingkaran-R2-R1-R1-R1
  • Elvis Masih Hidup: L2-Lingkaran-Segitiga-L2-L2-Kotak-L1-Atas-Bawah-Kiri
  • Fly Boy (Pilot): Segitiga-Segitiga-Kotak-Lingkaran-X-L2-L2-Bawah-Atas
  • Gendut: Segitiga-Atas-Atas-Kiri-Kanan-Kotak-Lingkaran-Bawah
  • Adrenalin: Segitiga-Kanan-Bawah-L2-L1-Kotak-Kotak-R2-R1
  • Anggota Geng: Bawah-Kanan-R2-L2-Segitiga-Kotak-Kotak-Lingkaran-Lingkaran
  • Geng: L2-L2-R2-R1-Atas-L2-Bawah-L1-Kanan
  • Kebal Peluru: Segitiga-X-X-Lingkaran-Lingkaran-Kotak-L2-R1-L1-R2

