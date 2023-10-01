Advertisement
TECHNO

Cara Mengatasi Akun Instagram yang Kena Hack

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |21:04 WIB
Cara Mengatasi Akun Instagram yang Kena <i>Hack</i>
Akun Instagram (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Instagram menjadi salah satu media sosial yang cukup laris di Indonesia. Tak heran jika banyak kasus pengguna Instagram mengalami masalah akun di-hack alias diretas.

Ada banyak penyebab akun Instagram diretas. Mulai dari password yang cukup lemah, login di sembarang perangkat, dan masih banyak lagi. Namun bagaimana cara untuk mengatasi akun Instagram yang dihack? Berikut langkah-langkahnya.

- Buka situs help.instagram.com, kemudian pilih menu Privacy & Safety;

- Selanjutnya klik Report Something lalu Hacked Account. Pilih opsi "I Think my account has been hacked", setelah itu pilih Report it to us;

- Setelah melaporkan bahwa akun Anda diretas orang lain, periksa akun email untuk melihat balasan pesan dari Instagram;

- Di sini Instagram akan mengirimkan instruksi lengkap menuliskan nama akun, nama lengkap, dan kata sandi;

- Jika sudah mengirimkan instruksi sebelumnya, nantinya akan mendapat email balasan otomatis dari Tim Dukungan di Facebook;

- Lakukan verifikasi identitas dengan memberikan alamat email dan nomor telepon yang digunakan untuk mendaftar dan jenis perangkat yang digunakan saat mendaftar;

- Tunggu beberapa hari, akun Instagram kemungkinan akan kembali pulih dan bisa ditemukan di kolom pencarian.

Meski telah melakukan cara di atas, perlu diketahui bahwa akun Instagram yang hilang juga sebenarnya bisa disebabkan karena pelanggaran peraturan.

