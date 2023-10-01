5 Rekomendasi Mobil untuk Wanita, Mau Minimalis atau Mewah Ada Semua!

JAKARTA - Berikut lima rekomendasi mobil untuk wanita yang cocok untuk berkendara di daerah perkotaan. Kaum Hawa pun bisa memiliki mobil dengan jenis medium sedan atau medium SUV.

Menurut pemilik showroom mobil bekas Indigo Auto, Yudy Budiman, seorang wanita dapat memilih kedua model tersebut asal disesuaikan dengan budget yang dimilikinya.

“Kalau untuk wanita sih mobil medium sedan atau medium SUV. Kembali lagi ke budget mereka. Kalau tidak banyak bisa beli LCGC seperti Brio dan Agya, tapi kalau untuk Cayla dan Sigra sepertinya tidak ada wanita yang pakai itu,” kata Yudy kepada MNC Portal.

Berikut lima rekomendasi mobil yang cocok digunakan oleh pengendara perempuan.

1. Honda Brio





Honda Brio menjadi salah satu yang cocok digunakan oleh wanita di perkotaan karena memiliki desain yang cukup elegan. Ini akan merepresentasikan dirinya dengan lebih baik dan nyaman digunakan karena ukurannya yang kecil.

Mobil ini sngat cocok untuk wanita karier karena dapat ditumpangi lima orang dengan dimensi ukuran panjang 3.815 mm, lebar 1.680 mm, dan tinggi 1.485 mm. Mobil ini juga memiliki bagasi yang cukup luas untuk membawa banyak barang bawaan.

Honda Brio dijual mulai dari Rp165,9 juta untuk tipe LCGC (Low Cost Green Car), hingga Rp243,9 juta untuk tipe RS CVT.

2. Toyota Agya





Mobil berikutnya yang cocok untuk wanita adalah Toyota Agya yang sudah bersolek menjadi lebih elegan dan sporty. Bentuknya yang kecil sangat cocok untuk dikendarai wanita di jalanan perkotaan.

Toyota Agya memiliki dimensi ukuran panjang 3.760 mm, lebar 1.665 mm, dan tinggi 1.505 mm, dengan jarak sumbu roda 2.525 mm. Dilengkapi juga dengan berbagai fitur keselamatan, seperti ABS+EBD, Hill Start Assist, Rear Parking Camera, dan banyak lagi.

Untuk harganya, Toyota Agya dibanderol mulai Rp167,9 juta untuk tipe 1.2 E M/T yang masih masuk dalam kategori LCGC. Sedangkan tipe tertingginya GR Sport yang tak masuk kategori LCGC dibanderol Rp237,7 juta.

3. Hyundai Creta





Mobil jenis medium SUV ini juga sangat cocok untuk digunakan oleh wanita sebagai alat transprtasi di perkotaan. Pasalnya, mobil ini memiliki bagasi yang luas sehingga dapat menampung banyak barang.

Modelnya juga terlihat sangat elegan yang membuatnya sangat mendukung penampilan seorang wanita karier. Fitur-fitur dan teknologinya juga dapat membantu pengemudinya saat berada di jalan yang padat.

Hyundai Creta sendiri dibanderol mulai Rp291,3 juta sampai Rp408,3 juta, dengan status on the road (OTR) Jakarta.