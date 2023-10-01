Chery Luncurkan SUV Baru Mirip Land Rover, Dijual Rp200 Jutaan!

CHERY meluncurkan SUV baru dengan desain gagah di China. Mobil tersebut adalah Chery Jetour Traveler yang punya tampilan mirip SUV legendaris asal Inggris, Land Rover.

Melansir Car News China, Minggu (1/10/2023), Chery Jetour Traveler yang masuk dalam segmen SUV offroad ringan ditawarkan dalam enam varian, yang dijual mulai dari 139.900 yuan (setara Rp297) hingga 184.900 yuan (Rp392 jutaan).

Jetour Traveler sendiri dirancang oleh mantan desainer Porsche, yakni Hakan Saracoglu. Hal ini yang membuat mobil SUV tersebut bergaya seperti Eropa, tak seperti mobil asal China kebanyakan.

Jetour Traveler mengadopsi bentuk kotak persegi yang ikonik dari SUV off-road. Untuk menambah kesan off-road, dilengkapi juga dengan kontainer cadangan klasik di belakang, towing hook di depan, wheel arch, sidebar, dan roof rack.

Secara dimensi, Chery Jetour Traveler memiliki ukuran panjang 4.785 mm, lebar 2.006 mm, tinggi 1.880 mm, dan jarak sumbu roda 2.800 mm. Sementara untuk minimum jarak ke tanah mobil ini adalah 220 mm, dan mampu melewati genangan air setinggi 700 mm.

Jetour Traveler menyediakan tiga pilihan mesin, pertama penggerak dua roda 1.5TD+7-percepatan DCT (Dual Clutch Transmission), penggerak empat roda 2.0TD+7-percepatan DCT, dan penggerak empat roda 2.0TD+8AT.

BACA JUGA: Chery Omoda 5 GT Bakal Dikirim ke Konsumen Mulai Oktober

Mesin 1,5T menghasilkan 184 hp dan torsi puncak 290 Nm, dengan konsumsi bahan bakar 8,35 liter per 100 km. Sementara Mesin 2.0T yang dikembangkan sendiri oleh Chery, mampu menghasilkan tenaga 254 hp dan torsi puncak 390 Nm, dengan konsumsi bahan bakar 8,83 liter per 100km.

Jetour Traveler dibekali enam mode berkendara, yakni Sport, Standar, Ekonomi, Grass, Mud, dan Berbatu, serta mode berkendara X. Itu merupakan teknologi cerdas yang dapat mengidentifikasi kondisi jalan dan mengalihkan mode secara otomatis untuk memastikan kondisi berkendara yang terbaik.