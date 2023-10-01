Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Chery Luncurkan SUV Baru Mirip Land Rover, Dijual Rp200 Jutaan!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |14:58 WIB
Chery Luncurkan SUV Baru Mirip Land Rover, Dijual Rp200 Jutaan!
Chery Jetour Traveler (Foto: Car News China)
A
A
A

CHERY meluncurkan SUV baru dengan desain gagah di China. Mobil tersebut adalah Chery Jetour Traveler yang punya tampilan mirip SUV legendaris asal Inggris, Land Rover. 

Melansir Car News China, Minggu (1/10/2023), Chery Jetour Traveler yang masuk dalam segmen SUV offroad ringan ditawarkan dalam enam varian, yang dijual mulai dari 139.900 yuan (setara Rp297) hingga 184.900 yuan (Rp392 jutaan).

Jetour Traveler sendiri dirancang oleh mantan desainer Porsche, yakni Hakan Saracoglu. Hal ini yang membuat mobil SUV tersebut bergaya seperti Eropa, tak seperti mobil asal China kebanyakan.

Jetour Traveler mengadopsi bentuk kotak persegi yang ikonik dari SUV off-road. Untuk menambah kesan off-road, dilengkapi juga dengan kontainer cadangan klasik di belakang, towing hook di depan, wheel arch, sidebar, dan roof rack.

Secara dimensi, Chery Jetour Traveler memiliki ukuran panjang 4.785 mm, lebar 2.006 mm, tinggi 1.880 mm, dan jarak sumbu roda 2.800 mm. Sementara untuk minimum jarak ke tanah mobil ini adalah 220 mm, dan mampu melewati genangan air setinggi 700 mm.

Jetour Traveler menyediakan tiga pilihan mesin, pertama penggerak dua roda 1.5TD+7-percepatan DCT (Dual Clutch Transmission), penggerak empat roda 2.0TD+7-percepatan DCT, dan penggerak empat roda 2.0TD+8AT.

Mesin 1,5T menghasilkan 184 hp dan torsi puncak 290 Nm, dengan konsumsi bahan bakar 8,35 liter per 100 km. Sementara Mesin 2.0T yang dikembangkan sendiri oleh Chery, mampu menghasilkan tenaga 254 hp dan torsi puncak 390 Nm, dengan konsumsi bahan bakar 8,83 liter per 100km.

Jetour Traveler  dibekali enam mode berkendara, yakni Sport, Standar, Ekonomi, Grass, Mud, dan Berbatu, serta mode berkendara X. Itu merupakan teknologi cerdas yang dapat mengidentifikasi kondisi jalan dan mengalihkan mode secara otomatis untuk memastikan kondisi berkendara yang terbaik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/15/3171916/chery_tiggo_8_csh-KRhL_large.jpg
Viral Tiggo 8 CSH Mati Mendadak, Chery Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/15/3170372/chery_tiggo_cross_csh-L3u0_large.jpg
Banyak Model Baru Meluncur tapi Penjualan Turun, Ini Kata Chery
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/15/3170217/chery_tiggo_8_csh-8UzR_large.jpeg
Tiggo 8 CSH Mendadak Hilang Tenaga, Chery Sebut Tak Perlu Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/15/3169680/chery_tiggo_8_csh-34oW_large.jpg
Ramai Tiggo 8 CSH Mendadak Hilang Tenaga, Ini Kata Chery 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/52/3157619/chery_tiggo_cross_sport-wtPU_large.jpg
Chery Tiggo Cross Sport dan CSH Hybrid Meluncur di GIIAS 2025, Harga Mulai Rp299 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/52/3154260/chery_daftarkan_mobil_pikap_double_cabin-ncgS_large.jpg
Diam-Diam Chery Daftarkan Mobil Pikap Double Cabin di Indonesia, Siap Saingi Triton-Hilux
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement