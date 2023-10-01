Biar Gak Tekor, Ini Loh Sejumlah Keuntungan Beli Mobil Bekas

JAKARTA - Membeli mobil bekas menjadi salah satu pilihan yang bisa dipilih untuk mendapatkan kendaraan impian dengan harga miring. Terlepas dari harga, ada pula keuntungan lain yang bisa didapatkan calon pembeli.

Ada banyak faktor lain selain harga. Namun semua itu jelas kepada sudut pandang dan kebutuhan dari calon konsumen.

Menurut Sales Marketing Dian Auto Depok, Ramlan, kepada MNC Portal Indonesia, perihal keuntungan dari mobil bekas bisa dilihat dari berbagai hal. Tapi salah satu keuntungannya adalah soal surat-surat.

Ramlam menjelaskan bahwa keuntungan mobil bekas adalah bisa langsung digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Ini dikarenakan mobil bekas sudah memiliki surat-surat lengkap, apabila membeli di showroom besar.

“Seperti unit yang kita jual, surat-suratnya semua sudah aman nggak ada yang telat pajaknya. Jadi keuntungan membeli mobil bekas bisa langsung jalan. Kalau mobil baru kan harus nunggu dulu surat-suratnya,” ujarnya.

Calon konsumen yang membeli mobil bekas umumnya sering terjadi pada momen-momen libur hari raya besar. Sehingga orang-orang membutuhkan mobil yang surat-suratnya sudah siap untuk dibawa perjalanan jauh.

“Keuntungan lainnya pasti harganya lebih murah. Tapi jangan terkecoh dengan harga murah yang tak sesuai harga pasaran. Bisa jadi itu mobilnya bekas kecelakaan, banjir, mesinnya nggak sehat,” ucap Ramlam.