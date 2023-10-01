Mengenal Fitur Speed Limiter, Bisa Cegah Bus Ugal-ugalan

JAKARTA - Fenomena bus ugal-ugalan di jalan raya sering kali menelan korban jiwa. Terbaru, ada kecelakaan maut antara PO Sugeng Rahayu dan PO Eka, yang menyebabkan sopir meninggal dunia.

Menyadari risiko yang besar, produsen pembuat sasis saat ini telah melengkapi mesin mereka dengan teknologi speed limiter. Meski memiliki tenaga besar, bus tak dapat melaju kencang dan bisanya dibatasi sekitar 100 km/jam sampai 115 km/jam.

Ketua IPOMI (Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia) dan Ketua Bidang Angkutan Orang DPP ORGANDA periode 2021-2026 mengatakan speed limiter sangat efektif dalam mengatur kecepatan bus, sehingga saat ini kendali kecepatan bukan pada pengemudi lagi.

“Bicara efektivitas speed limiter sangat efektif untuk menjaga top speed atau kecepatan tertinggi. Limiter efektif untuk menjaga batas kecepatan bus. Kalau “ngeblong” itu pada dasarnya tidak dalam kecepatan top speed tapi lebih ke traksi mencapai top speed,” kata Sani kepada MNC Portal.

Pria yang akrab disapa Om Sani itu menegaskan fitur speed limiter sudah disediakan dan manjadi standar wajib dari setiap pabrikan. Konsumen dalam hal ini pemilik PO bus bisa saja membuka fitur tersebut asalkan bertanggung jawab penuh.

“Speed limiter sudah dipasang pabrikan pada engine management-nya. Kalau untuk brand Eropa, saat kita minta buka speed limiter harus jelas alasan operator dan ada surat pernyataan akan menanggung semua akibat yang timbul,” ujarnya.

Saat ini, banyak PO bus menggunakan sasis brand Eropa dengan alasan kenyamanan dan torsi yang lebih besar. Untuk memanjakan penumpang, Om Sani juga mengatakan bahwa pemilik bus bisa meminta menurunkan batas kecepatan.

“Untuk speed limiter, pabrikan umumnya mengatur di 100 km/jam sampai dengan 115 km/jam. Tapi, operator bus bisa meminta untuk mengurangi batas kecepatan maksimalnya sesuai kebutuhan operasionalnya,” ungkap Direktur Utama PO SAN itu.