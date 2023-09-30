4 Rekomendasi HP Murah dengan Kualitas Kamera Mirip iPhone 15

JAKARTA- Terdapat 4 rekomendasi HP murah dengan kualitas kamera mirip iPhone 15 yang wajib dipantau.

Idaman banyak orang memiliki smartphone dengan kualitas kamera terbaik seperti Iphone 15 emang jadi keinginan semua orang. Namun nyatanya tidak semua mampu memilikinya karena terpaut harga yang sangat mahal dan tidak wajar.

Akan tetapi jangan berkecil hati, sebab ada beberapa tipe dan merk smartphone murah yang aspek kameranya boleh diadu dengan iPhone 15.

Lantas apa saja rekomendasi HP yang dimaksud?

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Sabtu (30/9/2023) terkait 4 rekomendasi HP murah dengan kualitas kamera mirip iPhone 15.

4 Rekomendasi Hp Murah dengan Kualitas Kemera Mirip iPhone 15

1. Oppo Reno 10 5G

Rekomendasi pertama HP murah dengan kualitas kamera mirip iPhone 15 yaitu Oppo Reni 10 5G. Ponsel satu ini dibekali dengan teknologi Portrait Expert Engine yang pintar untuk memproduksi dan menangkap setiap jepretan foto yang diambil.

Secara konfigurasi Oppo Rni 10 5G memiliki lensa telefoto 32MP dan kamera depan 32 MP. Harga untuk ponsel satu ini dibandrol mencapai Rp5.999.000.