HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Mematikan Pencarian Aman Yandex

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |20:36 WIB
5 Cara Mematikan Pencarian Aman Yandex
Ilustrasi cara mematikan pencarian aman Yandex (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Mari ketahui cara mematikan pencarian aman Yandex. Fitur ini sebetulnya bertujuan sebagai perlindungan tambahan ketika melakukan pencarian online.

 BACA JUGA:

Melalui fitur ini, Yandex akan menyaring konten yang tidak sesuai atau tidak pantas. Terutama untuk melindungi pengguna yang rentan terhadap konten sensitif seperti anak-anak. Fitur ini juga membantu menghindari risiko mengklik tautan berbahaya atau mengunjungi situs yang berpotensi merugikan.

Dengan mematikan fitur pencarian aman Yandex, pengguna dapat mengakses berbagai informasi sensitif. Selain itu, hal ini dapat memberikan akses informasi lebih menyeluruh.

Berikut beberapa cara mematikan pencarian aman Yandex melansir berbagai sumber, Sabtu (30/9/2023):

5. Melalui Ponsel

Akses aplikasi Yandex melalui ponsel

  • Pilih ikon "Menu" yang terletak di pojok kanan bawah layar
  • Pilih "Pengaturan" lalu "Filter Aman" yang berada di menu bagian bawah
  • Ubah ke posisi "tidak aktif" untuk mematikannya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
