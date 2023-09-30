5 Cara Mematikan Pencarian Aman Yandex

JAKARTA- Mari ketahui cara mematikan pencarian aman Yandex. Fitur ini sebetulnya bertujuan sebagai perlindungan tambahan ketika melakukan pencarian online.

Melalui fitur ini, Yandex akan menyaring konten yang tidak sesuai atau tidak pantas. Terutama untuk melindungi pengguna yang rentan terhadap konten sensitif seperti anak-anak. Fitur ini juga membantu menghindari risiko mengklik tautan berbahaya atau mengunjungi situs yang berpotensi merugikan.

Dengan mematikan fitur pencarian aman Yandex, pengguna dapat mengakses berbagai informasi sensitif. Selain itu, hal ini dapat memberikan akses informasi lebih menyeluruh.

Berikut beberapa cara mematikan pencarian aman Yandex melansir berbagai sumber, Sabtu (30/9/2023):

5. Melalui Ponsel

Akses aplikasi Yandex melalui ponsel