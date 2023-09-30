Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Keunggulan Transmisi Dual-Clutch di Chery Omoda 5 GT

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |20:17 WIB
Ini Keunggulan Transmisi Dual-Clutch di Chery Omoda 5 GT
Chery Omoda 5 GT. (Doc. Chery)
A
A
A

 

JAKARTA – Chery Omoda 5 GT resmi meluncur di Indonesia, dan melengkapi varian dari keluarga Omoda 5.

Mobil ini hadir dengan tenaga yang lebih besar dan penggunaan teknologi transmisi dual-clutch atau kopling ganda.

 BACA JUGA:

Vice President PT Chery Sales Indonesia (CSI) Harry Komara mengatakan ada banyak keunggulan yang tersemat pada Omoda 5 GT. Termasuk transmisi dual-clutch yang diklaim bakal menambah kenyamanan berkendara. 

“Dual-Clutch itu kan lebih halus, lebih bagus, bisa membuat mobil jauh lebih bertenaga dan bisa lebih awet,” kata Harry di sela-sela acara peluncuran Omoda 5 GT, di ICE BSD, Tangerang, belum lama ini.

Sekadar informasi, DCT merupakan transmisi otomatis yang menggunakan dua buah kopling. Kedua kopling ini bakerja pada dua set gigi yang berbeda, satu komponen pada gigi ganjil dan lainnya di gigi genap.

Halaman:
1 2
      
