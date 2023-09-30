Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Chery Omoda 5 GT Bakal Dikirim ke Konsumen Mulai Oktober

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |13:45 WIB
Chery Omoda 5 GT Bakal Dikirim ke Konsumen Mulai Oktober
Chery Omoda 5 GT. (Doc. MPI)
A
A
A

 

JAKARTA – PT Chery Sales Indonesia (CSI) meluncurkan Chery Omoda 5 GT dengan teknologi dan mesin yang lebih besar. 

SUV Crossover ini juga ditwarkan dalam dua varian, yakni FWD atau penggerak roda depan, dan AWD alian berpenggerak empat roda.

 BACA JUGA:

Vice President PT CSI, Harry Kamorameminta, menjelaskan seluruh jaringan diler membuka keran pemesanan setelah Omoda 5 GT resmi mengaspal di Indonesia. Menurutnya, sudah banyak calon konsumen yang penasaran dengan SUV terbaru dari Chery tersebut.

“Saya sudah katakan, seluruh jaringan diler bisa langsung buka pemesanan. Pengiriman unit akan kita mulai Oktober untuk (varian) FWD. Next, November yang AWD,” kata Harry saat ditemui di BSD, Tangerang, Jumat (29/9/2023).

Untuk Omoda 5 GT, Harry memastikan perakitannya sudah dilakukan di Indonesia pada fasilitas milik PT Handal Indonesia Motor (HMI). Oleh sebab itu, harga untuk mobil ini bisa ditekan sehingga dapat menarik banyak calon konsumen.

“Ini sudah kita rakit di Indonesia, sudah CKD. Tapi yang sekarang paling banyak diproduksi itu Omoda 5, karena itu masih jadi back bone kita. Tapi kita yakin ini juga akan memiliki diminati banyak orang, karena AWD itu safety banget loh,” ujarnya.

 BACA JUGA:

Soal spesifikasi, Omoda 5 GT dibekali mesin 1,6 liter Turbo dengan teknologi Turbo Gasoline Direct Injection (TGDI). Konfigurasi mesin tersebut menghasilkan tenaga 197 hp dan torsi puncak 290 Nm yang disalurkan melalui transmisi otomatis 7-percepatan.

Mesin tersebut juga telah dilengkapi teknologi Intelligent Combustion System (iHEC) yang diklaim mampu memberikan efisiensi termal hingga 41 persen. Sementara untuk konsumsi bahan bakarnya diklaim sebesar 6,8 liter per 100 kilometer.

Halaman:
1 2
      
