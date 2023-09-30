Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IMX 2023 Pajang Wuling Air ev Balap, Punya Suara Menggelegar!

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |08:20 WIB
IMX 2023 Pajang Wuling Air ev Balap, Punya Suara Menggelegar!
Modifikasi mobil Wuling Air ev karya BTX Concept di IMX 2023. (Foto: Wahyu Sibarani/MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - BTX Concept, rumah modifikasi terkenal di Indonesia, berhasil mendobrak stigma bahwa mobil listrik mungil tidak akan bisa tampil istimewa layaknya mobil balap.

Hal itu mereka patahkan dengan menghadirkan Wuling Air ev Wide Body di ajang Indonesia Modification Expo 2023 (IMX) yang dibuka di Jakarta Convention Center (JCC) sejak Jumat (29/9/2023) kemarin.

 BACA JUGA:

BTX Concept mampu mendandani Wuling Air ev yang sejatinya mungil jadi kuat nuansa mobil balap. Hal itu terjadi dengan cara yang sederhan yakni penambahan body kit dan ban berukuran besar. 

Cara itu memang terkesan sederhana. Hanya saja perlu usaha keras agar hal itu bisa dilakukan yakni dengan membuat mobil jadi terlihat besar.

BTX Concept melakukannya dengan memangkas fender Wuling Air ev agar ban berukuran besar bisa muat. Tampilan mobil balap jadi semakin kuat dengan pemasangan sayap di bagian belakang mobil listrik yang diproduksi di Indonesia itu.

Lalu Wuling Air ev Wide Body garapan BTX Concept juga sudah menggunakan suspensi udara.

Jadi ketika ingin tampil lebih dinamis dan kencang, pengguna Wuling Air ev Wide Body bisa menurunkan ketinggian mobil secara elektronis.

 BACA JUGA:

Dan yang membuatnya kian unik, jangan kira mobil listrik ini tidak punya suara. BTX Concept justru bekerja sama dengan Thor Exhaust untuk menghadirkan suara knalpot artifisial. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069160/all_new_hyundai_kona_electric-ONRd_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3064066/sejumlah_hotel_dan_gedung_di_china_larang_mobil_listrik_parkir_di_basement-tDqZ_large.jpg
Sejumlah Hotel dan Gedung Larang Mobil Listrik Parkir di Basement, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063913/mercedes_benz_eqs_580_4matic-eYv0_large.jpg
Di Negara Ini, Banyak Pemuda Pilih EV sebagai Mobil Mewah Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063880/mobil_listrik_fiat_500-aQoq_large.jpg
Pasar Lesu Makan Korban, Produksi Mobil Listrik Fiat 500 Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/52/3063031/mg_windsor_ev-IiVe_large.jpg
Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061403/spklu-jViX_large.jpeg
5 Tips Cas Mobil Listrik agar Baterai Tetap Awet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement