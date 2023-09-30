IMX 2023 Pajang Wuling Air ev Balap, Punya Suara Menggelegar!

JAKARTA - BTX Concept, rumah modifikasi terkenal di Indonesia, berhasil mendobrak stigma bahwa mobil listrik mungil tidak akan bisa tampil istimewa layaknya mobil balap.

Hal itu mereka patahkan dengan menghadirkan Wuling Air ev Wide Body di ajang Indonesia Modification Expo 2023 (IMX) yang dibuka di Jakarta Convention Center (JCC) sejak Jumat (29/9/2023) kemarin.

BTX Concept mampu mendandani Wuling Air ev yang sejatinya mungil jadi kuat nuansa mobil balap. Hal itu terjadi dengan cara yang sederhan yakni penambahan body kit dan ban berukuran besar.

Cara itu memang terkesan sederhana. Hanya saja perlu usaha keras agar hal itu bisa dilakukan yakni dengan membuat mobil jadi terlihat besar.

BTX Concept melakukannya dengan memangkas fender Wuling Air ev agar ban berukuran besar bisa muat. Tampilan mobil balap jadi semakin kuat dengan pemasangan sayap di bagian belakang mobil listrik yang diproduksi di Indonesia itu.

Lalu Wuling Air ev Wide Body garapan BTX Concept juga sudah menggunakan suspensi udara.

Jadi ketika ingin tampil lebih dinamis dan kencang, pengguna Wuling Air ev Wide Body bisa menurunkan ketinggian mobil secara elektronis.

Dan yang membuatnya kian unik, jangan kira mobil listrik ini tidak punya suara. BTX Concept justru bekerja sama dengan Thor Exhaust untuk menghadirkan suara knalpot artifisial.