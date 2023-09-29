Zenfone 10 Resmi Hadir di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harga Lengkapnya!

JAKARTA – Ponsel ASUS Zenfone 10 akhirnya resmi dirilis di pasar Indonesia pada Jumat, (29/9/2023). Ponsel anyar ini mengusung tagline Mighty On Hand karena memiliki ukuran compact dengan performa yang cukup menjanjikan.

Seperti pernah dibahas oleh Okezone.com minggu lalu, perangkat ini mengusung layar 5.9 inci dengan dapur pacu Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform yang dikawinkan dengan teknologi memori LPDDR5X terbaru dan ROM UFS 4.0 untuk performa terbaik.

ASUS yakin desain ponsel anyarnya ini dapat menjadi terobosan baru di Tanah Air. Menurut ASUS Regional Director Southeast Asia, Jimmy Lin, Zenfone 10 adalah perangkat yang sesuai dengan gaya hidup digital Indonesia.

“Dengan Zenfone 10, kami menghadirkan smartphone yang menggabungkan performa tinggi dan fitur-fitur canggih untuk memenuhi kebutuhan pengguna modern di Indonesia. Dari gaming hingga produktivitas, Zenfone 10 siap membantu pengguna mengatasi semua tuntutan mereka dalam sebuah perangkat yang ringkas dan elegan,” jelas Jimmy Lin dalam peluncuran virtual.

Untuk sektor kamera, Zenfone 10 punya kamera utama 50MP dengan 6-Axis Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0; EIS adaptif baru; Perekaman suara surround 3D untuk video seluler yang sempurna. Hal ini dapat mengkompensasi pergeseran hingga kurang lebih tiga derajat, sehingga dapat membantu menyempurnakan bahkan aksi paling ekstrim, tanpa distorsi optik atau 'ghosting'.

Dikombinasikan dengan teknologi autofokus ultra cepat — yang fokus dengan cepat dan merespons dengan lancar terhadap perubahan — serta algoritma EIS anti-guncang perangkat keras, Zenfone 10 memberikan gambar aksi yang super halus dan terlihat profesional, apa pun subjeknya.