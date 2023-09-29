Update Android 14 akan Fungsikan Ponsel Sebagai Webcam Lewat USB

JAKARTA – Android 14 akan mengubah fungsi ponsel sebagai webcam melalui USB. Nantinya, fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkan ponsel Android mereka ke Windows, Mac, Linux, atau perangkat Android lainnya, kemudian menggunakan kamera ponsel sebagai webcam.

Dilansir dari situs Ubergizmo, Jumat (29/9/2023) guna mengaktifkan fitur ini, pengguna perlu mengakses menu USB Preferences di Android beta, di mana mereka dapat memilih fungsionalitas "webcam" ketimbang opsi "transfer file" bawaan.

Setelah diaktifkan, kamera ponsel akan dikenali sebagai webcam, sehingga pengguna dapat menggunakannya untuk panggilan video pada platform seperti Zoom.

Fungsionalitas ini merupakan bagian dari Android 14 , yang saat ini sedang dalam pengujian beta. Perlu dicatat bahwa program beta Android sedikit agak kompleks, dengan beberapa versi beta yang tumpang tindih.

Meskipun begitu, ponsel cerdas Pixel (dan perangkat Android lainnya) yang menjalankan “Android 14 QPR1 Beta 1” kini dapat digunakan sebagai desktop webcam atau laptop.

"Fitur yang telah lama ditunggu-tunggu ini benar-benar merupakan terobosan baru, membuat panggilan video berkualitas tinggi menjadi mudah dan terjangkau,” dalam laporan tersebut.

BACA JUGA: 8 Tips Google untuk Meningkatkan Daya Tahan Baterai Ponsel Android

Beberapa waktu lalu, dilaporkan bahwa Google mulai menggarap metode yang lebih mulus untuk pemanfaatan perangkat Android sebagai webcam USB. Tidak seperti fitur Continuous Camera yang tersedia untuk pengguna Mac dan iPhone, Google membangun fungsionalitas webcam Android pada standar USB Video Class (UVC).

Ini berarti bahwa perangkat apa pun yang mampu mendukung webcam biasa dapat menggunakan ponsel Android, tanpa batasan khusus ChromeOS atau batasan serupa. Setelah penginstalan Android 14 Beta, sebagian besar pemilik ponsel Android akan melihat opsi baru saat menghubungkan ponsel mereka ke komputer.