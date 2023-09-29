Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Hapus Postingan di Facebook, Ampuh Umpetin Jejak Digital!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |20:26 WIB
Cara Hapus Postingan di Facebook, Ampuh <i>Umpetin</i> Jejak Digital!
Facebook (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Cara hapus postingan di Facebook sangat berguna bagi para pengguna. Terlebih cara ini berguna untuk menyembunyikan jejak digital di masa lalu yang mungkin bersifat privasi dan tidak mau diketahui banyak orang.

Menghapus postingan di Facebook banyak dilakukan untuk berbagai keperluan. Mulai dari karena salah posting, menghapus dagangan karena barang sudah terjual.

Lalu bagaimana cara hapus postingan di Facebook? Berikut ulasan lengkapnya. 

- Buka aplikasi Facebook lalu login ke akun yang postingannya ingin dihapus;

- Di halaman utama, klik ikon garis tiga yang terletak di pojok kanan atas;

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/54/2967021/cara-mengunci-profil-facebook-6WZp643vET.jpg
Cara Mengunci Profil Facebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/54/2957615/hasil-investigasi-ungkap-data-pengguna-facebook-dikirim-ke-ribuan-perusahaan-m8JYXEMw6M.jpg
Hasil Investigasi Ungkap Data Pengguna Facebook Dikirim ke Ribuan Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/54/2888010/update-facebook-bolehkan-pengguna-buat-4-profil-tambahan-per-akun-rNzydAJ4Jh.jpg
Update Facebook Bolehkan Pengguna Buat 4 Profil Tambahan Per Akun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/54/2886879/meta-ubah-logo-facebook-bedanya-setipis-tisu-0XkNgFZDOH.jpeg
Meta Ubah Logo Facebook, Bedanya 'Setipis Tisu'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/54/2875017/meta-blokir-ribuan-akun-facebook-di-china-gara-gara-ini-t5fDw6Qc48.jpeg
Meta Blokir Ribuan Akun Facebook di China Gara-Gara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/54/2873559/cara-melihat-akun-facebook-dibuat-tahun-berapa-bk8oHi6nmK.jpeg
Cara Melihat Akun Facebook Dibuat Tahun Berapa
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement