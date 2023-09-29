JAKARTA - Cara hapus postingan di Facebook sangat berguna bagi para pengguna. Terlebih cara ini berguna untuk menyembunyikan jejak digital di masa lalu yang mungkin bersifat privasi dan tidak mau diketahui banyak orang.
Menghapus postingan di Facebook banyak dilakukan untuk berbagai keperluan. Mulai dari karena salah posting, menghapus dagangan karena barang sudah terjual.
Lalu bagaimana cara hapus postingan di Facebook? Berikut ulasan lengkapnya.
- Buka aplikasi Facebook lalu login ke akun yang postingannya ingin dihapus;
- Di halaman utama, klik ikon garis tiga yang terletak di pojok kanan atas;