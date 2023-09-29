Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo Jadi Mentor di NEXSPACE 2023; Pertemuan Para Start-up dengan Pebisnis Expert

JAKARTA - Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo menyebut ajang NEXSPACE 2023 ini telah berhasil memfasilitasi pertemuan para start-up dengan pengusaha expert di bidangnya masing-masing. NEXSPACE 2023 merupakan acara tahunan yang mempertemukan para pelaku bisnis start-up dengan para pebisnis experts.

Tujuannya, membantu partisipan membangun fundamental bisnisnya. Clarissa Tanoesoedibjo ikut hadir dan menjadi mentor pada acara yang digelar Rabu (27/9/2023).

"NEXSPACE 2023 berhasil menjadi fasilitator yang menghubungkan pelaku Start-up dengan para experts untuk membantu mereka mengembangkan sektor usahanya," kata Clarissa Tanoesoedibjo saat ditemui di Xenspace, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Para pebisnis start-up yang terpilih, nantinya akan ikut serta di Idea Fest 2023 pada 29 September - 1 Oktober 2023. Mereka juga berkesempatan untuk fitching langsung di depan investor dan berkesempatan mendapatkan pendanaan untuk bisnisnya.

Kali ini, event NEXSPACE 2023 sudah memasuki Top 30, yang mana para partisipan yang terpilih akan berkesempatan untuk dapat bertemu Mentor terbaik untuk bisa membantu mengembangkan bisnisnya.

"Saya sangat senang dapat terlibat dan menjadi mentor Top 30 kali ini. Melihat bagaimana mereka mempresentasikan ide-ide mereka yang sangat brilian," ujar Clarissa Tanoesoedibjo di Xenspace, Jakarta Selatan.

Setelah menjadi mentor dang mengetahui potensi yang dimiliki oleh para start-up, Clarissa optimis jika mereka dapat menjadi awal dari tahapan penting dalam berbisnis.

(Maruf El Rumi)