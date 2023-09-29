Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Jadi Mentor NEXSPACE 2023, Clarissa Tanoesoedibjo: Ini Akan Jadi Milestone yang Baik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |16:56 WIB
Jadi Mentor NEXSPACE 2023, Clarissa Tanoesoedibjo: Ini Akan Jadi <i>Milestone</i> yang Baik
Clarissa Tanoesoedibjo jadi mentor di NEXSPACE 2023 (Foto: Ayu Utami Anggraeni/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Acara tahunan NEXSPACE 2023 Business & Start-Up Competition by 11th Space & Idea Fest resmi digelar. Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo ambil bagian dari 30 mentor yang memberikan ilmu bisnisnya kepada para pelaku start-up.

Clarissa Tanoesoedibjo mengaku senang bisa ikut terlibat dalam NEXSPACE 2023. Menurutnya ini akan menjadi kesempatan baik untuk melihat ide para peserta.

"Saya sangat senang dapat terlibat dan menjadi mentor Top 30 kali ini. Melihat bagaimana mereka mempresentasikan ide-ide mereka yang sangat brilian," ujar Clarissa Tanoesoedibjo di Xenspace, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2023).

Setelah menjadi mentor yang mengetahui potensi yang dimiliki oleh para start-up, Clarissa optimis jika mereka dapat menjadi awal dari tahapan penting dalam berbisnis.

Halaman:
1 2
      
