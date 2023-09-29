Heboh Dokumenter Kopi Sianida Jesica di Netflix, Warganet kembali Jadi Detektif Dadakan

JAKARTA - Film Dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix, Kamis (28/9/2023). Baru sehari tayang, film itu pun menjadi buah bibir warganet.

Meski hakim sudah menjatuhkan vonis hukuman kepada Jesica. Namun kehadiran film dokumenter ini kembali membuat sebagian warganet di Tanah Air kembali memperbincangkan. Tidak sedikit juga yang meragukan kejanggalan kasus tersebut.

Hingga berita ini diturunkan Okezone, Jumat (29/9/2023), tagar Ice Cold dan Mirna menjadi trending topic di X dengan lebih dari puluhan ribu ciutan. Banyak dari warganet yang kembali menjadi layaknya 'Detektif Conan' usai menonton film tersebut.

"Dokumenter ini kasih liat sudut pandang dan keanehan-keanehan yang ditemukan sisi jessica." tulis akun @hashi****ma.

"Jessica berada di tempat dan waktu yang salah", timpal akun @eddie_*****to.

Ya, sebagai pengingat. Kasus pembunuhan itu menewaskan wanita bernama Wayan Mirna. Kasus itu terjadi di tahun 2016 dan begitu mencuri perhatian warganet, terlebih saat sahabat Mirna, Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka karena disebut sebagai pelaku yang memberikan racun sianida hingga menewaskan Mirna.

Film dokumenter ini memperlihatkan lagi kronologi sosok Wayan Mirna yang tewas setelah meminum kopi Vietnam di salah satu mal di Jakarta Pusat. Kala itu, Mirna tengah bertemu para sahabatnya termasuk, Jessica Kumala Wongso.